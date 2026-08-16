Kihívót kaphat a Lidl és az Aldi? Újabb diszkontlác nézte ki magának a magyar piacot

Felkészülhet a Lidl és az Aldi

A Biedronka esetleges magyarországi megjelenése érdemben tovább élezhetné az élelmiszer-kiskereskedelemben amúgy is erős árversenyt. A Lidl és az Aldi mellett egy közel négyezer üzletes lengyel hálózat méretgazdaságosságával és agresszív akciós politikájával érkezne a diszkontok által már meghatározott piacra.

Jerónimo Martins neve egyébként korábban is felmerült a régiós kiskereskedelemben. A Tesco közép-európai érdekeltségeinek esetleges értékesítésekor, illetve a Carrefour romániai kivonulásakor is szóba került lehetséges vevőként. Egyik ügyletben sem ő lett a befutó, de a cégcsoport régiós jelenléte és terjeszkedési képessége miatt továbbra is figyelmet érdemel.