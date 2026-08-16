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Kihívót kaphat a Lidl és az Aldi? Újabb diszkontlác nézte ki magának a magyar piacot

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Meglehet, hogy egy lengyel diszkontlác nevével ismerkedhet meg a magyar vásárlóközönség, amennyiben a Biedronka úgy dönt, hozzánk is beteszi a lábát. Egyelőre azonban a szlovák piacra koncentrál, ahol még ebben az évben ötvenig bővítené boltjai számát. Méretgazdaságosságát és agresszív árpolitikáját tekintve könnyen a Lidl és az Aldi új kihívója lehet a régióban.

Magyar Nemzet
2026. 08. 16. 10:17
A Biedronka katicája lelkesen integet, talán hamarosan Magyarországon is nyitnak boltot Forrás: Biedronka.pl
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Felkészülhet a Lidl és az Aldi

A Biedronka esetleges magyarországi megjelenése érdemben tovább élezhetné az élelmiszer-kiskereskedelemben amúgy is erős árversenyt. A Lidl és az Aldi mellett egy közel négyezer üzletes lengyel hálózat méretgazdaságosságával és agresszív akciós politikájával érkezne a diszkontok által már meghatározott piacra.

Jerónimo Martins neve egyébként korábban is felmerült a régiós kiskereskedelemben. A Tesco közép-európai érdekeltségeinek esetleges értékesítésekor, illetve a Carrefour romániai kivonulásakor is szóba került lehetséges vevőként. Egyik ügyletben sem ő lett a befutó, de a cégcsoport régiós jelenléte és terjeszkedési képessége miatt továbbra is figyelmet érdemel.

A Biedronka számokban

Alapítás: 1995, Poznań – alapító Mariusz Świtalski, 1997-től a Jerónimo Martins tulajdonában.
Lengyel üzletek száma: közel 3900, 1300 településen.
2025-ös árbevétel: 25,3 milliárd euró (+7,5 százalék).
2025-ös EBITDA: 1,991 milliárd euró (+9,8 százalék).
Első külföldi piac: Szlovákia, 2025 márciusától.
Cél 2026 végéig: mintegy 50 szlovákiai üzlet.
Magyarországi nyitás: egyelőre nincs a tervek között.

 

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