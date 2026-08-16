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Totális őrület a legnagyobb focirangadón, 3-0-ról is ki lehetett kapni

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Amikor a svéd labdarúgó-bajnokságot óriási fölénnyel és veretlenül vezető Sirius 35 perc elteltével 3-0-ra vezetett a tavalyi bajnok Mjallby otthonában, mindenki elkönyvelte az újabb sikert. Mindenki, csak a címvédő nem. A Sirius óriási meccsen vesztette el veretlenségét Svédországban.

Lantos Gábor
2026. 08. 16. 9:15
A Mjallby csapata joggal ünnepel, 0-3-ról felállva győzték le az eddig veretlen listavezetőt Forrás: Facebook
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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Néző László
idezojelekMagyar Péter

Veszélyességi pótlék

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Nem is az az arrogáns, agresszív, pökhendi, lekezelő, fenyegető hangnem, ami felszólalásait kíséri az igazán veszélyes, az a hazugságözön, amit az országra zúdít minden alkalommal.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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