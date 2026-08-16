Totális őrület a legnagyobb focirangadón, 3-0-ról is ki lehetett kapni
Amikor a svéd labdarúgó-bajnokságot óriási fölénnyel és veretlenül vezető Sirius 35 perc elteltével 3-0-ra vezetett a tavalyi bajnok Mjallby otthonában, mindenki elkönyvelte az újabb sikert. Mindenki, csak a címvédő nem. A Sirius óriási meccsen vesztette el veretlenségét Svédországban.
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