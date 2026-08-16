Mette Frederiksen: Európa ellenségeit hozza magával a migráció

Frederiksen világossá tette, hogy

Dánia jelentősen szigorúbb európai migrációs politikát szeretne látni.

A parlamenti vita során szó esett arról, hogy Európa hogyan lehetne képes külső határainak ellenőrzésére, és mi történjen azokkal az emberekkel, akiknek nincs joguk Európában tartózkodni – írja a Samnytt svéd hírportál.

Mette Frederiksen Melonival tart?

A dán parlamentben, a Folketingben való felszólalása előtt Frederiksen Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel közös kezdeményezést nyújtott be Európa migrációs politikájának megváltoztatására.

Az európai vezetőknek küldött közös levélben a két kormányfő keményebb intézkedéseket szorgalmazott az általuk ellenőrizetlen migrációként leírtak ellen. Többek között több visszaküldést és befogadó vagy visszaküldő központ létrehozását szorgalmazzák az EU területén kívül. Hangsúlyozzák továbbá Európa kulturális és keresztény örökségének védelmének szükségességét.