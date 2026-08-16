Rendkívüli

Rettenetes tömegszerencsétlenség az M3-ason – Tizenkét halott + videók

Rendkívüli

Szenzációs magyar ezüstérem a női maratonfutásban az atlétikai Eb-n

DániamigrációMette Frederiksen

Mette Frederiksen: Európa ellenségeit hozza magával a migráció

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Mette Frederiksen dán miniszterelnök az európai társadalomra leselkedő, egyre növekvő fenyegetésként jellemzi az Európába irányuló bevándorlást. A héten a dán parlamentben tartott vita során kiemelte a Hamász támogatóit, a terrorszervezetek tagjait és az iszlám hátterű embereket, akik nem fogadják el Európa alapvető értékeit. Mette Frederiksen nemrég Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel együtt jelentősen szigorúbb európai migrációs politikát szorgalmazott.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 16. 8:52
Mette Frederiksen Fotó: SEBASTIAN ELIAS UTH Forrás: Ritzau Scanpix
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Frederiksen világossá tette, hogy 

Dánia jelentősen szigorúbb európai migrációs politikát szeretne látni. 

A parlamenti vita során szó esett arról, hogy Európa hogyan lehetne képes külső határainak ellenőrzésére, és mi történjen azokkal az emberekkel, akiknek nincs joguk Európában tartózkodni – írja a Samnytt svéd hírportál. 

Mette Frederiksen Melonival tart?

A dán parlamentben, a Folketingben való felszólalása előtt Frederiksen Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel közös kezdeményezést nyújtott be Európa migrációs politikájának megváltoztatására.

Az európai vezetőknek küldött közös levélben a két kormányfő keményebb intézkedéseket szorgalmazott az általuk ellenőrizetlen migrációként leírtak ellen. Többek között több visszaküldést és befogadó vagy visszaküldő központ létrehozását szorgalmazzák az EU területén kívül. Hangsúlyozzák továbbá Európa kulturális és keresztény örökségének védelmének szükségességét.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a két vezető már márciusban azt javasolta, hogy az Európai Bizottság dolgozzon ki egy úgynevezett „vészfékmechanizmust”, amely tömeges beáramlás esetén azonnali intézkedéseket tenne lehetővé. 

Ennek részeként felmerült például az is, hogy az uniós határokon már belépéskor vissza lehessen fordítani a menedékkérőket.

Az EU 27 állam- és kormányfője közül 22 által augusztus 1-jén szintén levelet tett közzé, amit Olaszország és Dánia koordinált a Ceutába érkező migránsáradatot követően, és sürgős uniós találkozó összehívását szorgalmazta a közös válasz megvitatása érdekében.

A levélben a vezetők többek között az ellenőrizetlen tömeges határátlépésekre és a migráció úgynevezett instrumentalizálására figyelmeztettek, és határozottabb intézkedéseket sürgettek az illegális migráció ellen.

Borítókép: Mette Frederiksen (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Néző László
idezojelekMagyar Péter

Veszélyességi pótlék

Néző László avatarja

Nem is az az arrogáns, agresszív, pökhendi, lekezelő, fenyegető hangnem, ami felszólalásait kíséri az igazán veszélyes, az a hazugságözön, amit az országra zúdít minden alkalommal.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu