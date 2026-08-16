Patkány vagy - ezt üzenték a nyíregyházi drukkerek az NB I-es bírónak
Patkánynak és csalónak nevezték a labdarúgó NB I egyik játékvezetőjét. Amint az várható volt, nem múlt el nyomtalanul a múlt heti keleti rangadó hatása, a Debrecen és a Nyíregyháza ütközete, amelyen Rúsz Márton bíráskodott. A nyíregyházi közönség szombaton üzent a borsodi bírónak. Ami azonban ezek után történt a Kisvárda elleni, 2-1-es hazai győzelemmel végződött mérkőzésen, az sem volt mindennapos.
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