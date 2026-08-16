Donald Trumpfélidős választásEgyesült Államok

Donald Trumpra nagy próba vár

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Donald Trump választási kampányában már bőven két évvel ezelőtt a gazdaság, a bevándorlás elleni küzdelem és a külpolitika volt a legfontosabb téma. Az amerikaiak legnagyobb problémája máig a gazdaság helyzete, és bár történt előrelépés, a valódi megoldás még várat magára. Van azonban olyan intézkedés, amely még a nem republikánus szavazók köréből is sok támogatót szerzett. Donald Trump második elnöksége az amerikai külpolitikában is változásokat hozott, számos kérdés merül fel intézkedéseivel kapcsolatban ezen a területen is. Az igazi ítéletet azonban majd a félidős választásokon mondják ki az amerikaiak. A Trump-adminisztráció elmúlt bő másfél évét Kiss Rajmunddal, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) diplomáciai szakértőjével értékeltük.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 08. 16. 6:20
Donald Trump Fotó: JIM WATSON Forrás: AFP
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A gázai békét célzó tárgyalásokra Sarm el-Sejkben került sor, a Béketanáccsal megkezdődött egy békét célzó nemzetközi folyamat. 

De India és Pakisztán, Örményország és Azerbajdzsán, Thaiföld és Kambodzsa között is konfliktusok voltak, amelyeket a Trump-adminisztráció segítségével sikerült lezárni. Felmerül ugyanakkor a kérdés, miért kezdett el háborúzni Iránban a béke embere.

Jolly joker: a Hormuzi-szoros

– Először volt 2025-ben az úgynevezett 12 napos háború, amikor Izrael és Amerika is azt mondta, hogy sikerült több évtizeddel visszaszorítani Irán urándúsítási programját. Valószínű, hogy ez nem sikerült, ugyanúgy rendelkeznek azzal a 400 kilogramm, több mint 60 százalékos dúsított uránnal, amiről a mai napig nem tudjuk, hogy hol van. Ez a kérdés odáig fajult 2026. február 28-ig, hogy Izrael és az Egyesült Államok közösen úgy döntött, ennek véget kell vetni, hiszen közben nagyon megerősödött Irán ballisztikusrakéta-programja, amely már nem csak Izraelre jelentett közvetlen fenyegetést. A másik fő ok az iráni konfliktus kitörésére azok a proxyháborúk, amelyeket a gázai Hamász, a libanoni Hezbollah és a jemeni húszik terrorszervezetei vívnak a térségben, és amelyek mögött egyértelműen az iráni rezsim áll – fejtette ki Kiss Rajmund. Kiemelte, 

rá­adásul közben előbújt a pakliból a jolly joker, a Hormuzi-szoros, ami Irán új fegyvere lett.

– Amiről tudta a Moszad, hogy le lehet zárni, a CIA is tudta, de ez még az iraki–iráni háborúban sem történt meg. Most azonban Irán óriási nemzetközi károkat okozott a Hormuzi-szoros lezárásával. Nem azt mondom, hogy sakkban tartva Amerikát, de teljesen más tárgyalási pozícióba került a nagyhatalom – fogalmazott a szakértő. Mint mondta, fontos megjegyezni azt is, hogy az új amerikai külpolitikának köszönhetően az Öbölben ismét egy Trump által dominált külpolitika vált központivá, tehát az amerikai érdekérvényesítés erősödött meg Szaúd-Arábiában, Katarban, Bahreinben, Ománban és Kuvaitban is. 

A Hormuzi-szoros lezárásával azonban „egy igazi Achilles-sarkot talált meg Irán, hiszen a Hormuzi-szoroson megy át a cseppfolyósított gáz nagy része, de a világ olajkereskedelmének is a húsz százaléka”.

Irán kérdése tehát továbbra is nyitott, a tárgyalások folytatódnak, és egyelőre kiszámíthatatlan, milyen következményei lesznek a konfliktusnak.

A háborúk hátterében csendben bővül az ipar

Az amerikai félidős választásokon az infláció és a gazdasági kérdések most is döntők lesznek. A Trump-adminisztráció elkezdett az amerikai nagytőkésekkel tárgyalni, akiknek Ázsiától kezdve Mexikóig vannak a gyártási kapacitásaik. De nemcsak amerikai nagyvállalatok döntöttek úgy, hogy újra hazaviszik a termelést az Egyesült Államokba, hanem Németországtól Japánig a legnagyobb gyártók is azt mondták, hogy Amerikában fognak befektetni. Ennek az egyik legfőbb oka, hogy a nemzetközi energiaválság miatt Európa megint veszít a versenyképességéből, hiszen egy német vállalatnak lassan jobban megéri Amerikában felhúzni egy új gyárat. 

Az látszik, hogy Trump valóban próbálja hazavinni a termelést, ezzel munkahelyeket teremteni, de nem lehet másfél év alatt újjáépíteni például az amerikai autóipart 

– jegyezte meg Kiss Rajmund. Kiemelte: a háborúk mögötti védelmi ipari kapacitásbővítéssel természetesen a munkanélküliség is csökkenni fog az Egyesült Államokban, jóval több embernek fognak tudni munkát adni és képezni őket, hiszen pont a védelmi iparnak például a humánerőforrás-igénye szakmai alapon jóval bonyolultabb, mint például az autóiparé. 

– Egy rakétát legyártani jóval összetettebb feladat, mint egy Fordot – fogalmazott Kiss Rajmund. Mint mondta, azt se felejtsük el, hogy az Oroszországot érő szankciók óta a legtöbb cseppfolyósított gáz például az Amerikai Egyesült Államokból érkezik az Európai Unióba. – Tehát a fegyveripar és az energiaipar folyamatosan profitál az energiaválságból is, az orosz–ukrán háborúból is, és ha a védelmi ipart nézzük, az iráni konfliktusból is – emelte ki a szakértő.

GENEVA, OHIO - AUGUST 11: U.S. President Donald Trump gestures as confetti falls at the 2026 Patriot Games at SPIRE Academy on August 11, 2026 in Geneva, Ohio. The Patriot Games is a youth athletics competition featuring 14-17 year-old students from across the country celebrating the nation's 250th anniversary. Anna Moneymaker/Getty Images/AFP (Photo by Anna Moneymaker / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: AFP

A félidős választásokról szólva Kiss Rajmund kifejtette: nagyon sokan úgy gondolják, hogy el fogják veszíteni a republikánusok, mivel Trump személye rendkívül megosztó az amerikai társadalomban. Ugyanakkor Trump szavazói változatlanul egy emberként állnak ki mellette, egyértelmű, hogy aki úgy indul el az előválasztáson, hogy mögötte Trump áll, az jól áll. Azt is látni kell, hogy a demokraták akkora pofont kaptak 2024 novemberében a 312 republikánus elektori győzelemmel, hogy nem tudták úgy rendezni a soraikat, ahogyan tervezték.

Borítókép: Donald Trump (Fotó: AFP)

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