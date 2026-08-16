A Fradi volt kapusa elképesztő potyagólt kapott Diósgyőrben - videó
A DVTK szombaton az Ajka ellen játszotta le első hazai bajnoki mérkőzését a labdarúgó NB II-ben. A végeredmény sokak számára csalódás lehet, az 1-1-es döntetlen miatt. Ám amit Gróf Dávid, a Fradi volt kapusa átélt, az sem volt mindennapi.
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