Hamvas Béla bölcseletének titkairól is szól a Magyar Napló új száma

A lapszámot záró Könyvszemle rovatban Zsidó Ferenc Bódi Péter Hexagon című sci-fijéről, Végh Attila Dippold Pál Mindig most van című emlékkönyvéről, Dálnoki Zoltán pedig Jezsó Ákos történelmi trilógiájáról ír recenziót. Árkossy István a Jánosi Zoltán és Kondor-Szilágyi Mária által jegyzett, az MMA Kiadó gondozásában megjelent „A világ képeiben mi vagyunk”. Nagy László, a képzőművész című albumot mutatja be. A költő képzőművészeti alkotásaiból készült reprodukciók egyúttal a Magyar Napló augusztusi számának illusztrációiként is szolgálnak.

