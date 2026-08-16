Borítókép: Sztankay István (MH Archív/Németh András Péter)
Sztankay István rajongója? Akkor ezt a kvízt illene hibátlanul kitöltenie!
Filmek, színházi sikerek és egy összetéveszthetetlen hang – öt kérdés a legendás színművészről.
Melyik film hozta meg Sztankay István számára az országos ismertséget 1963-ban?
További Kultúra híreink
További Kultúra híreink
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!