Fenyő Miklós emlékpadot kapott Zamárdiban

Fenyő Miklós gyermekei, Dió és Dáci szerint az emlékpad különösen sokat jelent a családnak.

Apu nagyon szerette a Balatont, itt tudott igazán kikapcsolódni és feltöltődni. Jó érzés lesz úgy lesétálni a partra, hogy az ő padján ülhetünk, és onnan nézhetjük a vizet. Biztosak vagyunk benne, hogy a tisztelői és rajongói is örömmel állnak majd meg itt egy pillanatra emlékezni rá.

Balogh Erika, „Nyuszi”, Fenyő Miklós élettársa ma is sok időt tölt az egykor közös Zamárdi otthonukban és meleg szívvel gondol párjára akkor is, amikor a tihanyi panorámában gyönyörködve a művész emlékpadjánál megpihen. „Boldogsággal tölt el, hogy az általunk épített ház mennyire sokat jelentett Miklósnak. Évről évre egyre jobban ragaszkodott hozzá, nagyon szerette. Amikor csak tudtunk, ott tartózkodtunk, sokszor alig akart visszajönni Pestre. Jobban aludt, amikor a nyaralóban voltunk, sokat volt levegőn, mivel a legjobban a teraszon szeretett üldögélni. Imádta, hogy mindig nagy volt a nyüzsgés a házban. Rendszeresen jöttek a családtagok, barátok. Mindannyiunk számára felejthetetlen emlék marad az a közös idő, amelyet Vele ott töltöttünk. Büszkeség nekem is, hogy az emlékére egy különleges padot állít Zamárdi. Úgy gondolom, Ő is nagyon örülne az ötletnek, a rajongóknak pedig egy ikonikus helyszín lesz, amit bizonyára rendszeresen fognak majd látogatni.”