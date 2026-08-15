Utazóautónak született - BMW X3 40d xDrive teszt (top5)

Közös keretbe került a digitális műszeregység és a multimédia kijelzője, a kevés gomb egy része kapacitív

Fotó: Stefler Balázs

4. Meglepően agilis az M Sport csomaggal

Kellemes duruzsolással üzemel a 3,0 literes, soros hathengeres dízel, és gyors a gázreakciója, ám az igazán nagy meginduláshoz meg kell várni, amíg a nyolcfokozatú automataváltó elér a megfelelő fokozatba és a 670 Nm maximális nyomaték elszabadul. Az M Sport Pro csomag részeként feszesebb hangolású felfüggesztést is adnak, amitől a magas építés ellenére jól kezelhető autót kapunk, igaz, a hazai mellékutakon már fokozott odafigyelést kíván a kátyúk kerülgetése – kár lenne a 20 colos kerekek épségéért. A kormányzás egyébként pontos, ahogy a fék is jól adagolható, szóval nem fukarkodik a vezetési élménnyel a nagyobbik dízel BMW X3.

Megmaradt az iDrive vezérlőtárcsa, széria a kormányról manuálisan is kapcsolható automataváltó és a 4x4-hajtás

Fotó: Stefler Balázs

5. Megkérik az árát, de sokat is ad érte

Már csak négy versenyző van a hathengeres motorral felszerelt, középkategóriás szabadidő-autók piacán, ezek közül a második legdrágább a BMW ajánlata a 27 millió forintos indulóárral (nagyjából ennyibe kerül az elektromos ix3 40 is). Ehhez még hozzájön az egyedi kialakítás, ami további milliókat tesz az árcédulához, a tesztautó közel 33 millióba került. Ezért a pénzért egy, az ideálishoz nagyon közeli autót kapunk, jó használhatósággal és fogyasztással.