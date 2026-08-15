autótesztprémiumautóSUVBMW X3dízelmotor

Utazóautónak született - BMW X3 40d xDrive teszt (top5)

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

A BMW ismét bizonyítja, hogy az elektromos átállás közepette sem szabad megfeledkezni a dízelekről: tesztautónk esetében nagyjából azonos ár mellett a vevőre bízza a választás lehetőségét. Hat hengerrel és 303 lóerővel igazán különleges zamata van a bajor SUV-nak.

Lővei Gergely
2026. 08. 15. 7:55
Fotó: Stefler Balázs
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Közös keretbe került a digitális műszeregység és a multimédia kijelzője, a kevés gomb egy része kapacitív
Fotó: Stefler Balázs

4. Meglepően agilis az M Sport csomaggal 

Kellemes duruzsolással üzemel a 3,0 literes, soros hathengeres dízel, és gyors a gázreakciója, ám az igazán nagy meginduláshoz meg kell várni, amíg a nyolcfokozatú automataváltó elér a megfelelő fokozatba és a 670 Nm maximális nyomaték elszabadul. Az M Sport Pro csomag részeként feszesebb hangolású felfüggesztést is adnak, amitől a magas építés ellenére jól kezelhető autót kapunk, igaz, a hazai mellékutakon már fokozott odafigyelést kíván a kátyúk kerülgetése – kár lenne a 20 colos kerekek épségéért. A kormányzás egyébként pontos, ahogy a fék is jól adagolható, szóval nem fukarkodik a vezetési élménnyel a nagyobbik dízel BMW X3.

Megmaradt az iDrive vezérlőtárcsa, széria a kormányról manuálisan is kapcsolható automataváltó és a 4x4-hajtás
Fotó: Stefler Balázs

5. Megkérik az árát, de sokat is ad érte

Már csak négy versenyző van a hathengeres motorral felszerelt, középkategóriás szabadidő-autók piacán, ezek közül a második legdrágább a BMW ajánlata a 27 millió forintos indulóárral (nagyjából ennyibe kerül az elektromos ix3 40 is). Ehhez még hozzájön az egyedi kialakítás, ami további milliókat tesz az árcédulához, a tesztautó közel 33 millióba került. Ezért a pénzért egy, az ideálishoz nagyon közeli autót kapunk, jó használhatósággal és fogyasztással.

Jól áll az autónak a klasszikus diplomata kéket közelítő árnyalat, és ennél igazán látványos a sötétben világító vese
Fotó: Stefler Balázs

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál Tamás
idezojelektörvény

Törvényen kívüli

Pilhál Tamás avatarja

Baka András sok mindent megtestesíthet, ám egyvalamit biztosan nem fog sosem: a magyar nemzet egységét. Akármilyen bioenzimekkel sikamikálják is a véres talárját, az a folt sosem fog kijönni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu