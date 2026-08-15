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A vb-hős kifogott a magyar válogatott kapuson, Tóth Balázsék edzője dühös volt

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Péntek este elkezdődött az angol másodosztályú bajnokság 2026/27-es idénye. A magyar válogatott első számú kapusa, Tóth Balázs a Blackburn Rovers kapujában állt, csapata a 93. percig vezetett a Premier League-ből frissen kiesett Wolverhampton ellen. Akkor jött a büntető, amelyet a mexikói vb-hős, Raúl Jiménez higgadtan helyezett Tóth Balázs kapujába.

Koczó Dávid
2026. 08. 15. 8:42
Raúl Jiménez nem remegett meg a magyar válogatott kapusával szemben, Tóth Balázs nem tudta büntető hárításával kezdeni az idényt Fotó: NurPhoto via AFP/MI News/Stuart Leggett
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Tóth Balázs a nyári labdarúgó-világbajnokság alatt a mexikói válogatott történetének legeredményesebb játékosává előlépett Raúl Jiménezzel szerzett farkasszemet, s a korábbi életveszélyes sérülése miatt speciális fejvédőben játszó vb-hős higgadt maradt, beállította a 2-2-es végeredményt.

A magyar válogatott kapusa a Blackburn új edzőjénél is véd

Tóth Balázs tehát nem lett azonnal hős a 2026/27-es évad elején, de az, hogy az új vezetőedző, Tony Mowbray kinevezése után is vele kezdődik a Blackburn összeállítása, a magyar válogatott szempontjából is jó hír. A szakvezető egyébként már a második időszakát kezdte el a Blackburn kispadján, az elsőt másodosztályból való kiesés, majd azonnal visszajutás is színesítette.

– Nem gondolom, hogy megérdemelte az ellenfél a második gólt, de a játékvezető megítélte a büntetőt. Úgy éreztem, hogy sok döntés a Wolvesnak kedvezett, de óvatosnak kell lennem, nem akarom senki integritását megkérdőjelezni – fogalmazott a játékvezetőről Mowbray, majd a Blackburn motivációjáról is beszélt.

Mindenki kiesőnek tippel minket, ami nagyon motiváló a csapatnak. Most frusztrált és csalódott vagyok, hogy nem nyertünk.

A Blackburn tavaly a 20. helyen zárt a 24 csapatos Championshipben, amelyből az utolsó három helyezett esik ki a harmadosztályba.

 

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Pilhál Tamás
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Baka András sok mindent megtestesíthet, ám egyvalamit biztosan nem fog sosem: a magyar nemzet egységét. Akármilyen bioenzimekkel sikamikálják is a véres talárját, az a folt sosem fog kijönni.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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