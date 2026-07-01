Egyórás várakozás után negyvenéves átok tört meg, szájtakarás és könyöklés a végén

MexikóEcuadorRaúl Jiménezecuadori válogatottlabdarúgó-vb 2026mexikói válogatott

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Egyórás csúszással indult, hazai örömünnep lett belőle. Mexikó saját közönsége előtt 2-0-ra nyert Ecuador ellen, ezzel bejutott a labdarúgó-világbajnokság nyolcaddöntőjébe. A mexikóiak már az első félidőben eldöntötték a mérkőzést.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 6:02
Mexikó Ecuador kiejtésével jutott a vb nyolcaddöntőjébe Fotó: AFP/Yuri Cortez
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Mindez a végeredményt már nem befolyásolta, a szurkolók nagy örömére 2-0-ra győzött a rendező ország válogatottja. Ecuadornak továbbra sincs győzelme a vb-k egyenes kieséses szakaszában. 

A Kanada után második társházigazdaként továbbjutott Mexikó a nyolcaddöntőben is a mexikóvárosi Azték Stadionban léphet pályára, hétfőn 2.00-tól Anglia vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság lesz az ellenfél.

 

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A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

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