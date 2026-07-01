Egyórás várakozás után negyvenéves átok tört meg, szájtakarás és könyöklés a végén

Mindez a végeredményt már nem befolyásolta, a szurkolók nagy örömére 2-0-ra győzött a rendező ország válogatottja. Ecuadornak továbbra sincs győzelme a vb-k egyenes kieséses szakaszában.

A Kanada után második társházigazdaként továbbjutott Mexikó a nyolcaddöntőben is a mexikóvárosi Azték Stadionban léphet pályára, hétfőn 2.00-tól Anglia vagy a Kongói Demokratikus Köztársaság lesz az ellenfél.