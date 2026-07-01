Eljöhet a bosnyákok magyar „álomsorsolás” pillanata a vb-n egy nagyképű riporter miatt

Belgium sztárjának volof az anyanyelve

Érdekes történet keretezi a Belgium–Szenegál összecsapást is. Az Aston Villa belga középpályása, Amadou Onana a vb előtt még könyörgött, hogy bárki ellen játszana, csak Szenegál ellen ne kelljen. Erre jó oka volt: Dakarban született, és mélyen kötődik Szenegálhoz.

– A volof az anyanyelvem, előbb beszéltem voloful, mint franciául. Az egész családom Dakarban él, kivéve az édesanyámat és a testvéreimet, akik Brüsszelben vannak. Évente egyszer visszamegyek. Oda járok, hogy feltöltődjek. Sok barátom van a szenegáli csapatban, mély kötődésem van az országhoz – nyilatkozta Onana, akit azonban soha nem hívtak Szenegálba futballozni, ezért belga válogatott lett.

Most félre kell tennie az oroszlánszívét.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért

Szerda: Anglia–Kongói DK 18.00, Belgium–Szenegál 22.00

Csütörtök: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2.00