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Eljöhet a bosnyákok magyar „álomsorsolás” pillanata a vb-n egy nagyképű riporter miatt

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Anglia labdarúgó-válogatottja papíron toronymagas esélyese a Kondói Demokratikus Köztársaság elleni meccsnek a nyolcaddöntőbe jutásért ma este a világbajnokságon. Ugyanakkor Thomas Tuchel csapatának dolgát egy kőkemény volt virágárus igencsak megnehezítheti. Bosznia-Hercegovinának eljöhet a maga „álomsorsolás” pillanata, és visszavághat az őket totálisan lenéző, nagyképű amerikai riporternek. Belgium pedig egy szívében szenegálival győzné le Szenegált.

Magyar Nemzet
2026. 07. 01. 5:50
Bosnyák szurkolók ismerkednek Amerikával, az amerikaiak pedig most megismerhetik Bosznia-Hercegovinát Fotó: DEAN MOUHTAROPOULOS Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Belgium sztárjának volof az anyanyelve

Érdekes történet keretezi a Belgium–Szenegál összecsapást is. Az Aston Villa belga középpályása, Amadou Onana a vb előtt még könyörgött, hogy bárki ellen játszana, csak Szenegál ellen ne kelljen. Erre jó oka volt: Dakarban született, és mélyen kötődik Szenegálhoz.

– A volof az anyanyelvem, előbb beszéltem voloful, mint franciául. Az egész családom Dakarban él, kivéve az édesanyámat és a testvéreimet, akik Brüsszelben vannak. Évente egyszer visszamegyek. Oda járok, hogy feltöltődjek. Sok barátom van a szenegáli csapatban, mély kötődésem van az országhoz – nyilatkozta Onana, akit azonban soha nem hívtak Szenegálba futballozni, ezért belga válogatott lett.

Most félre kell tennie az oroszlánszívét.

Labdarúgó-világbajnokság, a nyolcaddöntőbe jutásért

Szerda: Anglia–Kongói DK 18.00, Belgium–Szenegál 22.00

Csütörtök: Egyesült Államok–Bosznia-Hercegovina 2.00

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