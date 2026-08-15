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Feladta a Tisza-kormány a balatoni körvasút megvalósítását

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Kikerült az uniós fejlesztési programból a Balaton vasúti körüljárhatóságának kialakítása, valamint az északi parti vasútvonal további villamosítása.

Kiss Gergely
2026. 08. 15. 8:42
Két jelentős balatoni vasútfejlesztést is törölt a kormány az uniós programból Forrás: MÁV
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A polgármester által idézett szakértők szerint a rendelkezésre álló összeg hozzávetőleg 15 hibrid szerelvény beszerzésére lehet elegendő, ezek pedig csak a közlekedési feladatok egy részét tudnák ellátni, jelentős költségek mellett.

A balatonfüredi polgármester hangsúlyozta, hogy a most törölt projektek előkészítését többéves szakmai munka előzte meg. Megvalósíthatósági és megalapozó tanulmányok, valamint mobilitási terv készült, továbbá több körben társadalmi egyeztetést is tartottak.

Bóka István szerint a szakma ezt a fejlesztési irányt tartotta átfogó és megfelelő megoldásnak. Hozzátette, más elképzelést is elfogadhatónak tartana, ám szerinte nem helyes a korábbi projektet az érintett településekkel és a szakértőkkel folytatott nyilvános egyeztetés nélkül törölni, majd egy másik koncepcióval felváltani.

Navracsics Tibor is reagált a kormány vasútfejlesztéséről szóló terveire: a volt miniszter szerint Vitézy Dávid, jelenlegi közlekedési és beruházási miniszter korábban még támogatta a körvasút megépítését és a Balatonfüred–Tapolca vasútvonal korszerűsítését, miniszterként azonban már egyik beruházást sem karolta fel.  „Ilyen az, amikor Budapesten tervezik a Balaton jövőjét” – írta a politikus.

Vitézy erre reagálva később úgy fogalmazott, hogy a tó vonattal történő körbeutazása régi igény, ő azonban mindig fenntartásokkal kezelte a beruházás szükségességét. Szerinte megalapozatlanul bírálja a kormány balatoni vasútfejlesztési terveit Balatonfüred polgármestere. Bejegyzésében azt írtra, hogy a Szabadbattyán és Lepsény közötti vasúti szakasz kapacitásbővítése nem helyettesíti, hanem éppen megalapozza az északi parti fejlesztéseket.

Vitézy az északi parti vasút villamosításáról 2026-ban elkészült részletes megvalósíthatósági tanulmányra hivatkozott. A dokumentum megállapítása szerint a Balatonfüred–Tapolca–Keszthely közötti villamos üzem megvalósításának előfeltétele a Szabadbattyán–Lepsény vasúti szakasz kapacitásának növelése.

A közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv egyik első lépéseként megkezdődött a Szabadbattyán és Lepsény közötti, kétvágányú, óránként 160 kilométeres sebességre tervezett új pálya előkészítése. A tervezési szerződés hatályba lépett, az előkészítő munka pedig elindult.

 

 

 

 

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