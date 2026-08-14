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Újabb közlekedési kísérletbe kezd Karácsony, de a legfontosabb kérdésekre nincs válasz

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Karácsony Gergely a Nagykörút teljes felújítása előtt is átalakítaná a József körút közlekedését. A főpolgármester szerint több hely jut majd a gyalogosoknak és biztonságosabb lesz a kerékpározás, az autóklub azonban arra figyelmeztet: nem látszik, milyen hatással lesz az újabb sávszűkítés a torlódásokra, a parkolásra és a környék üzleteire. A szervezet szerint az egyeztetés is elmaradt, miközben Karácsony maga is kísérletként beszél a változtatásról.

Gábor Márton
2026. 08. 14. 18:28
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Ha a parkolási lehetőségek szűkülnek, az a környék vállalkozásainak működését is megnehezítheti. Karácsony Gergely ezzel szemben éppen azt állítja, 

az átalakítás rendezettebb feltételeket teremt majd a helyi üzletek és szolgáltatók számára.

Az autóklub szerint ugyanakkor nem látszik megfelelően, hogyan kapcsolódik a mostani beavatkozás a Nagykörút egészének átalakításához. „Nem látjuk az összefüggéseket az egyéb fejlesztésekkel” – fogalmazott Gyulainé Tóth Zsuzsa, aki szerint az nem lehet megoldás, hogy az egyes intézkedéseket egymástól elszigetelt „külön projektként” kezelik.

 

Már a korábbi sávszűkítés is kérdéseket vet fel

Különösen érdekes az autóklub felvetése, amely szerint a főváros mindeddig nem vizsgálta át megfelelően a néhány éve „provizórikusan” bevezetett sávszűkítés célszerűségét és tapasztalatait.

Ez azért is lényeges, mert a főpolgármester közlése szerint a József körúton kipróbált megoldások később a teljes Nagykörút kialakításának alapját képzi majd. Vagyis miközben a korábbi kísérlet eredményeinek átfogó értékelését hiányolja az autóklub, a főváros már a következő kísérletet készíti elő.

Az MMAK szerint ráadásul a Nagykörút végleges kialakítását megalapozó tanulmányból kimaradtak olyan alternatívák is, 

mint a kétszer kétsávos közúti kialakítás vagy a párhuzamos, kerékpáros elsőbbségű utcahálózat lehetősége.

 

Nem mindenki szerint a bicikliút a fő probléma

A Magyar Kerékpárosklub szakmailag részt vesz az egyeztetésekben, és támogatja, hogy a kerékpáros közlekedés lekerüljön a járdáról. Szerintük a korábbi kialakítás több konfliktust is okozott a gyalogosok és a kerékpárosok között. Az új megoldásban mintegy 80 centiméteres ajtónyitási zónát alakítanának ki a parkoló autók és a kerékpársáv között, hogy csökkentsék a balesetveszélyt.

A főváros deklarált célja, hogy a kerékpározás részaránya a jelenlegi 2–3 százalékról tíz százalék körüli szintre emelkedjen. Ehhez azonban jelentős infrastruktúra-fejlesztésre lenne szükség.

A kerékpáros fejlesztésekre jelenleg évente mintegy 200 millió forint áll rendelkezésre, miközben a teljes közlekedési kiadások nagyságrendileg 200 milliárd forintra rúgnak. A Magyar Kerékpárosklub szerint a biciklis infrastruktúra fejlesztésére ezért a következő években stabilabb és nagyobb önálló forrásra lenne szükség. Az autóklub viszont azt hangsúlyozza, hogy a fejlesztések előtt a különböző lehetőségeket átfogóan kellene összehasonlítani. Vizsgálni kellene a költségeket, a várható forgalmi hatásokat, a kihasználtságot és azt is, hogy egy-egy beruházás milyen következményekkel jár Budapest egészének közlekedésére.

Borítókép: Újabb felfestések a nagykörúton (Fotó: Mirkó István)

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