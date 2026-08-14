Az öt legjobb Jean Reno-film – Léon, a profi + videó

1. Léon, a profi (1994)

A Léon, a profi (Léon: The Professional) 1994-ben bemutatott francia–amerikai akcióthriller, amelyet Luc Besson írt és rendezett. A főszerepekben Jean Reno, Natalie Portman és Gary Oldman látható. A film Besson egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása, amely egyszerre működik kemény akciófilmként, krimiként és különleges karakterdrámaként.

A Leon, a profi bemutatása óta kultuszfilmmé vált - Fotó: Mafab.hu

A történet középpontjában Léon, a New Yorkban dolgozó profi bérgyilkos áll, aki magányosan éli életét, szigorú szabályok szerint dolgozik, és szinte teljesen elzárkózik a külvilágtól. Élete akkor változik meg, amikor megismeri szomszédját, a tizenkét éves Mathildát.

A filmet Thierry Arbogast fényképezte, a zenéjét pedig Éric Serra szerezte. Besson és Reno számára különösen fontos közös munka volt: korábban már együtt dolgoztak többek között A nagy kékség című filmen is.