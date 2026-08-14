Az öt legjobb Jean Reno-film – Léon, a profi + videó

A Léon, a profi (Léon: The Professional) 1994-ben bemutatott francia–amerikai akcióthriller, amelyet Luc Besson írt és rendezett. A főszerepekben Jean Reno, Natalie Portman és Gary Oldman látható. A film Besson egyik legismertebb és legnagyobb hatású alkotása, amely egyszerre működik kemény akciófilmként, krimiként és különleges karakterdrámaként.
A történet középpontjában Léon, a New Yorkban dolgozó profi bérgyilkos áll, aki magányosan éli életét, szigorú szabályok szerint dolgozik, és szinte teljesen elzárkózik a külvilágtól. Élete akkor változik meg, amikor megismeri szomszédját, a tizenkét éves Mathildát.
A filmet Thierry Arbogast fényképezte, a zenéjét pedig Éric Serra szerezte. Besson és Reno számára különösen fontos közös munka volt: korábban már együtt dolgoztak többek között A nagy kékség című filmen is.
A Léon, a profi bemutatása óta kultuszfilmmé vált. Bár a történet és különösen Mathilda karakterének ábrázolása már a bemutatásakor is vitákat váltott ki, a filmet ma is gyakran emlegetik az 1990-es évek egyik meghatározó akciófilmjeként.
A történet
Léon magányos bérgyilkosként dolgozik New Yorkban, és szigorú, szabályokkal körülhatárolt életet él. Egyik szomszédja a fiatal Mathilda, akinek családját egy korrupt és kiszámíthatatlan DEA-ügynök, Norman Stansfield és emberei brutálisan meggyilkolják.
Mathilda Léon lakásában talál menedéket, és hamarosan rájön, hogy a férfi bérgyilkos. Bosszút akar állni családja haláláért, ezért arra kéri Léont, hogy tanítsa meg neki a szakma fortélyait. Kettejük között különös, nehezen meghatározható, de alapvetően gondoskodó kapcsolat alakul ki, miközben Stansfield egyre közelebb kerül hozzájuk.
Érdekességek a filmről
Natalie Portman mindössze 11 éves volt a forgatás idején, és ez volt az első mozifilmes szerepe. A produkció számára hatalmas ugródeszkát jelentett, később Hollywood egyik legismertebb színésznője lett.
Gary Oldman Norman Stansfield szerepében a film egyik legemlékezetesebb és legkiszámíthatatlanabb negatív karakterét formálta meg.
A film két változatban is ismert: az eredeti moziváltozat mellett készült egy hosszabb, úgynevezett Director's Cut, amely több jelenettel árnyalja Léon és Mathilda kapcsolatát.
Luc Besson a történetet New Yorkba, elsősorban Manhattanbe és annak környékére helyezte és a város szinte önálló szereplővé válik a filmben.
A film egyik különlegessége, hogy a kemény akciójelenetek mellett nagy hangsúlyt kapnak a szereplők közötti érzelmi kapcsolatok.
A film kritikai fogadtatása összességében kedvező volt, bár egyes kritikusok kifejezték aggályaikat. A mozi egyik legtöbbet vitatott része a fiatal Mathilda és Léon kapcsolatának ábrázolása volt.
A film zenéje
A film zenéjét Éric Serra komponálta, aki Luc Besson több korábbi alkotásán is dolgozott. A zene egyszerre sötét, melankolikus és feszült, így nagyszerűen illeszkedik Léon magányos világához.
A film egyik legismertebb zenei pillanata Sting Shape of My Heart című dala, amely a történet érzelmi lezárásában is fontos szerepet kap. Serra zenéje és Sting dala együtt különleges atmoszférát ad az alkotásnak.
Jean Reno alakítása a filmben
Reno számára Léon szerepe pályafutása egyik legfontosabb alakítása lett. A színész egy olyan bérgyilkost formál meg, aki a munkájában hideg és rendkívül hatékony, magánemberként azonban meglepően naiv, visszahúzódó és érzelmes.
Reno szándékosan visszafogott játékot választott. Léon keveset beszél, ezért a karakter érzelmeit elsősorban a tekintete, a mozdulatai és az apró gesztusai fejezik ki. Különösen érdekes, ahogy fokozatosan megnyílik Mathilda előtt, és a kezdeti bizalmatlanságot lassan felváltja a gondoskodás.
A szerep egyik legnagyobb erénye éppen az ellentmondás: Léon profi gyilkos, ugyanakkor a mindennapokban szinte gyermeki egyszerűséggel él. Reno ezt a kettősséget hitelesen és minden túlzás nélkül teremti meg. A kritikusok is kiemelték erős alakítását.
Összegzés – miért érdemes megnézni?
A Léon, a profi jóval több egy hagyományos akciófilmnél. Luc Besson látványos, feszes rendezése mellett a film igazi erejét a különleges karakterek és a közöttük kialakuló kapcsolat adja.
Jean Reno emlékezetes, visszafogott alakítása, Natalie Portman rendkívüli bemutatkozása és Gary Oldman elképesztően intenzív játéka együtt teszik különlegessé az alkotást. A film máig hatásos akciójelenetei, atmoszférája és Éric Serra zenéje pedig tovább erősítik a kultikus státuszát.
A Léon, a profi azok közé a filmek közé tartozik, amelyeket nemcsak a műfaj kedvelőinek érdemes megnézni: a kilencvenes évek egyik emblematikus alkotása, amely Jean Reno karrierjének is meghatározó állomása lett.
Idővonal – 1994, amikor a Léon, a profi bemutatásra került 🎬
A mozikban bemutatták A remény rabjai című filmet, amely később minden idők egyik legkedveltebb börtöndrámájává vált.
Megjelent a PlayStation, amely az otthoni videojátékozás egyik meghatározó konzoljává vált.
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A Jean Reno filmjeit bemutató minisorozatuk végére értünk. A jövő héten folytatjuk utazásunkat a filmek világában.
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