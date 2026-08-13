Szentmisét tartanak Bús Balázsért, aki a szegedi Csillagbörtönben tölti előzetes letartóztatását
Civil kiállást szerveznek Bús Balázs mellett, akit az NKA-ügy miatt június végén tartóztattak le, és azóta különleges felügyelet mellett tartanak fogva a szegedi Csillagbörtönben. Az egykori óbudai polgármester támogatói vasárnap szentmisével és ökumenikus imádságos találkozóval fejezik ki szolidaritásukat a szerintük politikai koncepciós perek vádlottjaival.
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