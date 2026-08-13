Apja halála után először játszott Lionel Messi, magyar gólszerző helyére állt be
Visszatért a pályára az édesapját gyászoló Lionel Messi. A nyolcszoros aranylabdás argentin klasszis apja halála miatt kihagyta az Inter Miami előző meccsét, de az elmúlt éjjel a mexikói León ellen 3-2-re elveszített Ligák Kupája-találkozón újra pályára lépett. Messi a Miami színeiben az első gólját megszerző magyar csapattársa, Pintér Dániel helyére állt be.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!