Kritikus járványhelyzet: bezárt strandokról és tömeges élelmiszer-fertőzésekről érkeznek jelentések

Húsevő baktérium okozott pánikot a strandokon

A Magyar Nemzet éppen a minap számolt be arról, hogy Louisiana állam part menti vizeiben a baktériumkoncentráció átlépte a kritikus határértéket, ami azonnali hatósági beavatkozást és strandbezárásokat vont maga után. A háttérben a Vibrio vulnificus nevű, a köznyelvben csak húsevő baktériumként emlegetett kórokozó áll.

A tengerparti krízis idén nyáron már legalább hét halálos áldozatot követelt a Mexikói-öböl térségében, ebből ötöt Louisianában, kettőt pedig Floridában regisztráltak.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint a fertőzések egyötöde végzetes kimenetelű. A baktérium a meleg, sós vagy brakkvizekben szaporodik, és a strandolók nyílt sebein, apró hámkarcolásain keresztül jut be a szervezetbe, de nyers kagyló vagy osztriga fogyasztásával is elkapható. A klímaváltozás miatti tengerhőmérséklet-növekedés következtében a kórokozó évről évre egyre északabbra húzódik az amerikai keleti partvidéken.