Egyesült Államokfertőzésjárvány

Kritikus járványhelyzet: bezárt strandokról és tömeges élelmiszer-fertőzésekről érkeznek jelentések

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Súlyos közegészségügyi válsághelyzet alakult ki az Egyesült Államokban, ahol egy ritka mikroszkopikus élősködő és egy ismert baktérium egy időben terjed az élelmiszerláncokban. Friss járványügyi adatok szerint a Cyclospora parazita kivételesen nagy esetszámú hullámot váltott ki az országban: a fertőzöttek száma már meghaladta a 20 000-et, a kór miatt több százan kerültek kórházba, és két halálesetet is regisztráltak.

Odrobina Kristóf
2026. 08. 13. 12:09
A legnagyobb üzletláncokbn is terjednek a fertőzések az Egyesült Államokban
A legnagyobb üzletláncokbn is terjednek a fertőzések az Egyesült Államokban Fotó: BRANDON BELL Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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Húsevő baktérium okozott pánikot a strandokon

A Magyar Nemzet éppen a minap számolt be arról, hogy Louisiana állam part menti vizeiben a baktériumkoncentráció átlépte a kritikus határértéket, ami azonnali hatósági beavatkozást és strandbezárásokat vont maga után. A háttérben a Vibrio vulnificus nevű, a köznyelvben csak húsevő baktériumként emlegetett kórokozó áll.

A tengerparti krízis idén nyáron már legalább hét halálos áldozatot követelt a Mexikói-öböl térségében, ebből ötöt Louisianában, kettőt pedig Floridában regisztráltak.

Az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ adatai szerint a fertőzések egyötöde végzetes kimenetelű. A baktérium a meleg, sós vagy brakkvizekben szaporodik, és a strandolók nyílt sebein, apró hámkarcolásain keresztül jut be a szervezetbe, de nyers kagyló vagy osztriga fogyasztásával is elkapható. A klímaváltozás miatti tengerhőmérséklet-növekedés következtében a kórokozó évről évre egyre északabbra húzódik az amerikai keleti partvidéken. 

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