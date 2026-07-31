Az öt legjobb Jean Reno-film – Ronin + videó

3. Ronin (1998)
Eheti mozink egy remek amerikai–brit akcióthriller, amelyet John Frankenheimer rendezett. A forgatókönyvet David Mamet írta (Richard Weisz álnéven), történetét pedig a hidegháború utáni Európa bizonytalan politikai viszonyai ihlették.
Mamet szokatlan döntése mögött több tényező is állt, de a legfontosabb az volt, hogy nem volt elégedett azzal, milyen formában került vászonra a forgatókönyve.
A főszerepekben Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgard, Sean Bean és Jonathan Pryce látható.
A címben szereplő „ronin” a gazdátlanná vált szamurájokat jelenti, akik elárulták urukat, és szent esküjük ellenére szembe fordultak vele. A film ezt a fogalmat átvitt értelemben használja: a történet szereplői egykori katonák és titkosszolgálati ügynökök, akik már nem tartoznak semmilyen szervezethez, tudásukat pedig zsoldosként értékesítik.
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