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Az öt legjobb Jean Reno-film – Ronin + videó

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Feszült kémthriller mesteri autós üldözésekkel.

Csépányi Balázs
2026. 07. 31. 20:00
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3. Ronin (1998)

Eheti mozink egy remek amerikai–brit akcióthriller, amelyet John Frankenheimer rendezett. A forgatókönyvet David Mamet írta (Richard Weisz álnéven), történetét pedig a hidegháború utáni Európa bizonytalan politikai viszonyai ihlették.

Jean Reno
A film jelentős részét Párizsban, Nizzában és Arles környékén forgatták - Fotó: Mafab.hu

Mamet szokatlan döntése mögött több tényező is állt, de a legfontosabb az volt, hogy nem volt elégedett azzal, milyen formában került vászonra a forgatókönyve.

A főszerepekben Robert De Niro, Jean Reno, Natascha McElhone, Stellan Skarsgard, Sean Bean és Jonathan Pryce látható.

A címben szereplő „ronin” a gazdátlanná vált szamurájokat jelenti, akik elárulták urukat, és szent esküjük ellenére szembe fordultak vele. A film ezt a fogalmat átvitt értelemben használja: a történet szereplői egykori katonák és titkosszolgálati ügynökök, akik már nem tartoznak semmilyen szervezethez, tudásukat pedig zsoldosként értékesítik.

A Ronin elsősorban intelligens történetvezetésével, feszült hangulatával és minden idők legjobb filmes autós üldözései között számon tartott akciójeleneteivel vált klasszikussá.

A történet

Egy titokzatos nő különleges csapatot toboroz egy rendkívül értékes aktatáska megszerzésére. A küldetésben egykori katonák, hírszerzők és zsoldosok vesznek részt, akik kiváló szakemberek, ám egymásban sem bíznak.

Jean Reno
A Ronin autós üldözéseit a filmtörténet legjobbjai között tartják számon - Fotó: Mafab.hu

Ahogy a küldetés egyre veszélyesebbé válik, a csapat tagjai ráébrednek, hogy nemcsak a rivális bűnszervezetekkel kell megküzdeniük, hanem az árulás is bármelyik pillanatban felütheti a fejét.

Érdekességek a filmről

  • A Ronin autós üldözéseit a filmtörténet legjobbjai között tartják számon, mivel nagyrészt valódi kaszkadőrmutatványokkal készültek, minimális számítógépes trükk alkalmazásával.
  • John Frankenheimer korábban is híres volt látványos autós jeleneteiről, amelyeket itt is a realizmusra törekedve rendezett meg.
Jean Reno
A Ronin azoknak a nézőknek készült, akik az intelligens, fordulatos akcióthrillereket kedvelik - Fotó: Mafab.hu
  • A film jelentős részét Párizsban, Nizzában és Arles környékén forgatták, így a francia helyszínek fontos szerepet játszanak a hangulat megteremtésében.
  • A szereplők közül többen katonai és fegyverhasználati kiképzésen vettek részt a forgatás előtt, hogy hitelesebbé tegyék karaktereiket.

A film zenéje

A film zenéjét Elia Cmiral szerezte. Kompozíciói visszafogottak, mégis folyamatos feszültséget teremtenek, tökéletesen illeszkedve a kémthriller hangulatához.

A zenében elektronikus és szimfonikus elemek egyaránt megjelennek, de a hangsúly végig az atmoszféra megteremtésén marad. Az autós üldözések során a zene nem uralja a jeleneteket, hanem hagyja érvényesülni a motorok hangját és a valóságos akciók intenzitását.

Jean Reno alakítása a filmben

Reno Vincent szerepében megbízható, higgadt és rendkívül profi egykori ügynököt alakít. Karaktere nem a hangos hőst testesíti meg, hanem azt az embert, aki tapasztalatával, lojalitásával és gyors helyzetfelismerésével válik nélkülözhetetlenné.

Jean Reno
A szereplők közül többen katonai és fegyverhasználati kiképzésen vettek részt a forgatás előtt - Fotó: Mafab.hu

Reno kiváló összhangban játszik Robert De Niro karakterével, Sammel. Kettejük között fokozatosan kölcsönös tisztelet alakul ki, ami hiteles érzelmi alapot ad a történetnek. Visszafogott, természetes játéka remekül illik a film realista stílusához, és sokak szerint ez pályafutásának egyik legerősebb akciófilmes alakítása.

Összegzés – miért érdemes megnézni?

A Ronin azoknak a nézőknek készült, akik az intelligens, fordulatos akcióthrillereket kedvelik. A film nem a látványos robbanásokra, hanem a hiteles karakterekre, a feszült párbeszédekre és a precízen felépített akciójelenetekre épít.

John Frankenheimer rendezése ma is etalonnak számít a műfajban. Robert De Niro és Jean Reno kiváló párost alkotnak, a történet végig fenntartja a feszültséget, az autós üldözések pedig még közel harminc évvel a bemutató után is lenyűgözőek. A Ronin méltán tartozik a modern akciófilmek klasszikusai közé.

Idővonal – 1998, amikor a Ronin bemutatásra került 🎬

A Jean Reno filmjeit bemutató sorozatunkban a jövő héten már az ezüstérmes alkotással érkezünk.

Borítókép: . Robert De Niro és Jean Reno kiváló párost alkotnak (Fotó: Mafab.hu)

 

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Az öt legjobb Jean Reno-film – A nagy kékség + videó

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