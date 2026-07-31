Pályázatot írtak ki a Madách Színház és az Újszínház vezetésére

A színháznak külföldi sikerprodukciók mellett hazai bemutatókat is kell tartania, repertoáron kell tartania prózai műveket, valamint gyermek- és ifjúsági közönséget vonzó előadások is meg kell valósítania.
Az elbírálásnál többek között előnyt jelent, ha a pályázó jelentős tapasztalattal rendelkezik a zenés színház és a musical műfajának területén.
Az ügyvezető munkabére havi bruttó 2 millió 560 ezer forint.
Harminc napon belül üléseznek is
Mindkét színház esetében a pályázatokat véleményező szakmai bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül ülésezik, a munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság ülését követő 30 napon belül dönt. A döntést a bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni.
Mint közölték, a kiíró mindkét pályázati eljárásban a vezető-kiválasztási folyamatokban jártas szakértői közreműködés igénybevételével
felméri a pályázó vezetői kompetenciáit, és a felmérés eredményét a szakmai bizottság elé tárja a szakmai javaslattételhez.
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