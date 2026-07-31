Pályázatot írtak ki a Madách Színház és az Újszínház vezetésére

Szirtes Tamás, a Madách igazgatója Fotó: Szabolcs László

A színháznak külföldi sikerprodukciók mellett hazai bemutatókat is kell tartania, repertoáron kell tartania prózai műveket, valamint gyermek- és ifjúsági közönséget vonzó előadások is meg kell valósítania.

Az elbírálásnál többek között előnyt jelent, ha a pályázó jelentős tapasztalattal rendelkezik a zenés színház és a musical műfajának területén.

Az ügyvezető munkabére havi bruttó 2 millió 560 ezer forint.

Harminc napon belül üléseznek is

Mindkét színház esetében a pályázatokat véleményező szakmai bizottság a benyújtási határidőt követő 30 napon belül ülésezik, a munkakör betöltéséről – a szakmai bizottság véleményét is mérlegelve – a kinevezési jogkör gyakorlója a bizottság ülését követő 30 napon belül dönt. A döntést a bizottság pályázatonként elkészített összegző véleményével és a szavazás részletes eredményével együtt nyilvánosságra kell hozni.

Mint közölték, a kiíró mindkét pályázati eljárásban a vezető-kiválasztási folyamatokban jártas szakértői közreműködés igénybevételével