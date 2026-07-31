Forrnak az indulatok Szentendrén: a vízhiány miatt nekiestek a helyiek a városvezetésnek
Hiába jelentett be újabb intézkedéseket a szentendrei önkormányzat a napok óta tartó vízhiány enyhítésére, sok helyi szerint a segítség túl későn érkezett. A közösségi oldalakat elárasztották a kritikus hozzászólások, amelyekben a lakók a késedelmes intézkedéseket és a hiányos tájékoztatást kifogásolják.
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