Vitézy Dávid kommentháborúban bizonygatja, hogy nem hozták haza az uniós pénzeket

Hazahozták, meg nem is. Elköltötték, meg nem is. Hazahozták többször, de mégsem tudják hazahozni, amit már állítólag hazahoztak. Pedig mennyivel egyszerűbb lenne igazat mondani...