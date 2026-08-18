Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kőkeményen nekirontott a FIFA elnökének

Mit tesz most Gianni Infantino?

Gianni Infantino körül most már egyre jobban fogy a levegő. Nagy kérdés, hogy a FIFA első embere mit tud tenni ebben a kínos botrányban, mert a bizalom egyértelműen megingott, s egyre többen úgy vélik, hogy csak a lemondás segíthetne a probléma megoldásán. Infantino ugyanakkor korábban már kijelentette, hogy esze ágában nincs megválni a FIFA elnöki székétől.