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Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kőkeményen nekirontott a FIFA elnökének

Csányi SándorFIFAGianni Infantino

Az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kőkeményen nekirontott a FIFA elnökének

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A FIFA magyar alelnöke, az MLSZ elnöke, Csányi Sándor kőkeményen támadja a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség elnökét, Gianni Infantinót. Az MLSZ első embere, Csányi Sándor eddig nem nyilvánult meg az ügyben, most a Bloomberg című újság szerezte meg az általa írt levelet.

Lantos Gábor
2026. 08. 18. 20:15
Az MLSZ elnöke, a FIFA alelnöke, Csányi Sándor nekirontott a FIFA elnökének Fotó: MARIJAN MURAT Forrás: DPA
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Mit tesz most Gianni Infantino?

Gianni Infantino körül most már egyre jobban fogy a levegő. Nagy kérdés, hogy a FIFA első embere mit tud tenni ebben a kínos botrányban, mert a bizalom egyértelműen megingott, s egyre többen úgy vélik, hogy csak a lemondás segíthetne a probléma megoldásán. Infantino ugyanakkor korábban már kijelentette, hogy esze ágában nincs megválni a FIFA elnöki székétől.

 

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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