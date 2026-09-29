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Cser-Palkovics András bejelentést tett a Videoton eladásának ügyében

Cser-Palkovics András bejelentést tett a Videoton eladásának ügyében

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Másodszorra sem sikerült értékesíteni a Videoton FC Fehérvárt működtető gazdasági társaságot. A brit–olasz Racing City Group nem tudta bemutatni a klub megvásárlásához szükséges bankgaranciát, ezért az önkormányzat hamarosan harmadszor is meghirdeti a klub eladására kiírt pályázatot. Cser-Palkovics András székesfehérvári polgármester ismertette a sikertelen tárgyalások okait, és arról is beszámolt, meddig biztosított a Videoton működése.

Szalay Attila
2026. 09. 29. 17:30
A Videoton sorsa továbbra is bizonytalan Forrás: vidi.hu

Harmadszor is nekifutnak a klub eladásának

A Videoton értékesítésére kiírt korábbi pályázaton eredetileg az amerikai bejegyzésű, portugál hátterű Final Third LLC végzett az első helyen, ám a szerződéskötéshez vezető tárgyalások elakadtak. A cég később a visszalépési szándékát is bejelentette, így az önkormányzat a második helyezett Racing City Grouppal folytatta az egyeztetéseket.

Szeptember elején még úgy tűnt, hogy közel lehet a megállapodás, mivel a Racing valamennyi szükséges jogi dokumentumot bemutatta. Már akkor is kérdéses volt azonban, hogy sikerül-e megszereznie a több mint ötmilliárd forintos befektetési vállalást igazoló bankgaranciát. Ez végül nem történt meg.

A székesfehérvári önkormányzatnak így új befektetőt kell találnia a jelenleg az NB II-ben szereplő Videoton számára, miközben a klub a következő hónapokban továbbra is önkormányzati tulajdonban működik.

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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