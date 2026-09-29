Cser-Palkovics András bejelentést tett a Videoton eladásának ügyében

Harmadszor is nekifutnak a klub eladásának

A Videoton értékesítésére kiírt korábbi pályázaton eredetileg az amerikai bejegyzésű, portugál hátterű Final Third LLC végzett az első helyen, ám a szerződéskötéshez vezető tárgyalások elakadtak. A cég később a visszalépési szándékát is bejelentette, így az önkormányzat a második helyezett Racing City Grouppal folytatta az egyeztetéseket.

Szeptember elején még úgy tűnt, hogy közel lehet a megállapodás, mivel a Racing valamennyi szükséges jogi dokumentumot bemutatta. Már akkor is kérdéses volt azonban, hogy sikerül-e megszereznie a több mint ötmilliárd forintos befektetési vállalást igazoló bankgaranciát. Ez végül nem történt meg.

A székesfehérvári önkormányzatnak így új befektetőt kell találnia a jelenleg az NB II-ben szereplő Videoton számára, miközben a klub a következő hónapokban továbbra is önkormányzati tulajdonban működik.