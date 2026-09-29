Borítókép: Hankó Balázs országgyűlési képviselő (Fotó: Ladóczki Balázs)
Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, mandátumát nem adja vissza
A Fidesz szerint Hankó Balázs politikai fogoly, ezért a képviselői mandátumának visszaadása szóba sem jöhet – közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója kedden az MTI-vel.
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