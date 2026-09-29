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Panasszal élt a gyanúsítással szemben Hankó Balázs, megszólalt az ügyészség is

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Őrizetbe vette, majd gyanúsítottként kihallgatta az ügyészség Hankó Balázs országgyűlési képviselőt, miután hétfőn felfüggesztették a volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát. A Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség szerint különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett hűtlen kezelés gyanúja miatt folyik a nyomozás. Az ügyészség újabb részleteket is közölt az NKA pénzeinek felhasználásáról.

Gábor Márton
2026. 09. 29. 11:08
Fotó: Facebook/Orbán Viktor
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A korábbi sajtóértesülések szerint az ügyben Hankó korábbi államtitkárát, Varga-Bajusz Veronikát is előállították, ezt azonban az ügyészség a folyamatban lévő eljárási cselekményekre hivatkozva nem részletezte.

Borítókép: Hankó Balázs (Forrás: Facebook/Orbán Viktor)

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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