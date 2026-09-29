Felmentették a munkavégzés alól Kiss-B. Atillát, az Operettszínház főigazgatóját
A Budapesti Operettszínházban folytatott szakmai és etikai vizsgálat idejére mentesítik a munkavégzés alól Kiss-B. Atillát, a színház főigazgatóját – közölte kedden a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en