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Felmentették a munkavégzés alól Kiss-B. Atillát, az Operettszínház főigazgatóját

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A Budapesti Operettszínházban folytatott szakmai és etikai vizsgálat idejére mentesítik a munkavégzés alól Kiss-B. Atillát, a színház főigazgatóját – közölte kedden a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium.

Ménes Márta
2026. 09. 29. 10:55
Kiss-B. Atilla Fotó: Teknős Miklós
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OperettszínházigazgatóKiss B. AtillaSzóljon hozzá!

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Sebestyén Géza
idezojeleknyugdíj

Sebestyén Géza: Drága politikai hiba lehet a nyugdíjígéret megszegése

Sebestyén Géza avatarja

Magyar Péter májusban még arról beszélt, hogy a kampányban bejelentett nyugdíjas SZÉP-kártya első részét már 2026 negyedik negyedévében megkaphatják az érintettek.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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