Egyedül vagyunk, vagy több szálon fut a magyarok eredete? – Sorsfordító + videó

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Ez itt ismét a Sorsfordító, a magyar történelem ismert vagy félreismert ügyeivel. Milyen módon keressük a magyarság eredetét? Elszigetelődtünk, ha csak a nyelvünket vesszük alapul? Vérrokonok, nyelvrokonok – egyáltalán kikkel állunk kapcsolatban, mit keresünk? Több szál is felmerül a történetben, legutóbb az avarokról volt szó a Sorsfordító című podcastműsorunkban. Ott nem ért véget a múltidézés: most Vésey Kovács László újságíró Török Tiborral, a Szegedi Tudományegyetem archeogenetikusával keresi tovább az őstörténetünkkel kapcsolatos válaszokat.

2026. 09. 28. 19:00
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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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