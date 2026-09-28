Egyedül vagyunk, vagy több szálon fut a magyarok eredete? – Sorsfordító + videó
Ez itt ismét a Sorsfordító, a magyar történelem ismert vagy félreismert ügyeivel. Milyen módon keressük a magyarság eredetét? Elszigetelődtünk, ha csak a nyelvünket vesszük alapul? Vérrokonok, nyelvrokonok – egyáltalán kikkel állunk kapcsolatban, mit keresünk? Több szál is felmerül a történetben, legutóbb az avarokról volt szó a Sorsfordító című podcastműsorunkban. Ott nem ért véget a múltidézés: most Vésey Kovács László újságíró Török Tiborral, a Szegedi Tudományegyetem archeogenetikusával keresi tovább az őstörténetünkkel kapcsolatos válaszokat.
2026. 09. 28. 19:00
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