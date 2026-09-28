Folytatódik az üzengetés és a háború Irán és az Egyesült Államok között
Irán vasárnap kijelentette, hogy csak diplomácia útján oldhatja meg az Egyesült Államokkal és Izraellel fennálló konfliktusát. Donald Trump amerikai elnök ugyanakkor elutasította a Hormuzi-szoros újranyitásáról és a harcok beszüntetéséről szóló iráni javaslatot.
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