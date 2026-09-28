Dízelválság: csőd szélére kerültek a kis benzinkutak, tüntetnek Budapesten

Régóta tartanak a gondok, régóta figyelmeztetnek

Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az FBSZ bírósághoz fordulna, mert közérdekű adatigénylésük ellenére sem kapták meg a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól azokat a dokumentumokat, amelyek az előző kormány idején a kis benzinkutaknak ígért támogatások kiszámításához kapcsolódtak. A tárca a dokumentumok kiadását azzal tagadta meg, hogy azok tíz évre titkosítva vannak. Bár korábban ígéretet kaptak arra, hogy a kiskereskedelmi ár egységes szabályozása miatt keletkező veszteségeket a költségvetés kárpótolja, érdemi egyeztetés nem történt a minisztériummal, a Tisza-kormány megalakulása előtt átadott szakmai anyagok pedig véleményük szerint figyelmen kívül maradtak. Jelenlegi információink szerint a dokumentáció összekészítése még folyamatban van.

Délután pörörgnek fel az események (Fotó: Havran Zoltán)

Egri Gábor, a szövetség szakértője és korábbi elnöke felhívta a figyelmet arra, hogy a korábban tapasztalt nyomott, nem hivatalos árstop-jellegű árszabályozás, valamint a nagykereskedelmi árak emelkedése miatt a kiskereskedelmi árrés eltűnőben van, így a családi kutak a csőd szélére sodródhatnak.

A szövetség attól tart, hogy a helyükre a finomítói árréssel rendelkező nagyvállalatok léphetnek be.

Több vidéki kút jelezte, hogy nem kapja meg a kért mennyiségű dízelt. Ezt logisztikai problémák (például a Duna alacsony vízállása miatt akadályozott szállítmányozás és vasúti felújítások) mellett az is nehezíti, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint jelentős mennyiségű gázolajat tároltak ki az elmúlt időszakban.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) ezzel szemben úgy nyilatkozott, hogy az ország üzemanyag-ellátása biztonságos, a stratégiai készletek megőrzése a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél, és a készletbővítés a rendkívüli helyzetek kezelését és a zavarok kivédését szolgálja.