Beperelik a minisztériumot a független benzinkutasok

– Furcsának találjuk, hogy a miniszterelnök sajtótájékoztatón beszél a várható szabadpiaci üzemanyag kiskereskedelmi árairól. Itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kis benzinkutakkal kiszúrnak, hanem súlyosan sértik az Európai Unió egyik alapvetését, ami az áruk és szolgáltatások szabad mozgásáról szól. Jelentős mértékben kiszorítanak a magyar piacról az unióban működő vállalkozásokat és monopolhelyzetet teremtenek a Molnak, ehhez felhasználhatják a magyar stratégiai készleteket is, elvéve a kisebb családi benzinkutak mintegy harmincszázalékos piaci részesedését. Ha ezek az állítások megállnak, akkor bebizonyosodik a szándékos vagyoni kár okozása egyes piaci szereplők kárára – fejtette ki álláspontját a szakértő.

Üzemanyaghiány fenyeget, sem vízen, sem vasúton nem jön utánpótlás

Elmondta végül azt is, hogy sok vidéki kút tulajdonosa jelzi: nem vagy nem a kért mennyiségben kapnak gázolajat a beszállítóiktól, de olyan is előfordult, hogy egy mezőgazdasági vállalkozó nem kapta meg az aratáshoz kért kétezer liter dízelt. – A Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben, emiatt komoly ellátási problémák vannak. Erre utal az is, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint mintegy hatvanezer tonna, vagyis mintegy 71 millió liter gázolajat tároltak ki az elmúlt időszakban, 11 nap leforgása alatt, de ennek indoka és kedvezményezettje nem ismert – vázolta fel a helyzetet a szövetség szakértője.