üzemanyagEGRI GÁBORFüggetlen Benzinkutak Szövetsége

Beperelik a minisztériumot a független benzinkutasok

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A bíróságon kényszerítené ki a Független Benzinkutak Szövetsége azokat a dokumentumokat, amelyek szerintük bizonyítják, hogyan számolta ki az előző kormány a kis benzinkutaknak ígért kártalanítást. Egri Gábor, a szervezet szakértője arról is beszélt, hogy a nyomott üzemanyagárak miatt lassan veszteségesen működnek a családi kutak. Attól tart, a piaci részesedésükre a nagyvállalatok pályáznak.

Somogyi Orsolya
2026. 07. 18. 6:10
Drágul az üzemanyag, de a finomítóval rendelkező nagyvállalatoknak nem okoz nagy kárt Fotó: Zoltán Havran
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Most sem a szabadpiac árazza az üzemanyagokat

A szakértő neheztel azért is, mert a Tisza által korábban hangoztatott szabadpiaci verseny nem vált valóra. – Akkor árazhatna szabadon a piac, ha a nemzetközi olajármozgások érvényesülhetnének, ám megállnak az országhatárnál. Természetellenes árképzést látunk, hiszen a Mol a héten kétszer is emelte a nagykereskedelmi árakat, és ott tartunk, hogy eltűnik a kiskereskedelmi árrés: ahogyan a kutaknál ürülnek ki a készletek, egyre közeledik a veszteséges üzemeltetés. 

A finomítóval rendelkező társaságoknak egy bizonyos szintig ez belefér, mert nekik ott van a finomítói árrés, közben a hazai üzemanyagpiac harminc százalékát lefedő családi kis- és középvállalkozások tönkremennek, a helyükre pedig érkezhetnek majd a nagyvállalatok.

Hol van a kampányban beígért piacgazdaság visszavezetése Magyarországra, a monopóliumok lebontásának előmozdítása és a kis- és középvállalatok támogatása? – feszegette a kérdést Egri Gábor.

MOL, olaj, földgáz, olajfinomító, kőolaj, gazdaság, ipar, Százhalombattai dunai finomító
Üzemanyaghiány a minisztérium szerint nincs, a szakmai szövetség szerint van.

Közben ismét emelkedett az üzemanyagok nagykereskedelmi ára pénteken, a benziné bruttó hat, a gázolajé nyolc forinttal. Ennek ellenére továbbra is viszonylag alacsonyan, éppen az Orbán-kormány által korábban meghatározott védett árakon állnak az átlagárak: 595 és 615 forinton. Egri Gábor szerint már régen legalább negyven forinttal drágábbnak kellene lenniük az üzemanyagoknak. – Szerintem nincs azzal tisztában sem a kormány, sem a gazdasági vezetés, hogy ez a fajta nem hivatalos árstop, amit csinálnak, jól dokumentálható és visszakereshető – sugalmazta a szakértő az indirekt árstopot.

– Furcsának találjuk, hogy a miniszterelnök sajtótájékoztatón beszél a várható szabadpiaci üzemanyag kiskereskedelmi árairól. Itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kis benzinkutakkal kiszúrnak, hanem súlyosan sértik az Európai Unió egyik alapvetését, ami az áruk és szolgáltatások szabad mozgásáról szól. Jelentős mértékben kiszorítanak a magyar piacról az unióban működő vállalkozásokat és monopolhelyzetet teremtenek a Molnak, ehhez felhasználhatják a magyar stratégiai készleteket is, elvéve a kisebb családi benzinkutak mintegy harmincszázalékos piaci részesedését. Ha ezek az állítások megállnak, akkor bebizonyosodik a szándékos vagyoni kár okozása egyes piaci szereplők kárára – fejtette ki álláspontját a szakértő.

Üzemanyaghiány fenyeget, sem vízen, sem vasúton nem jön utánpótlás

Elmondta végül azt is, hogy sok vidéki kút tulajdonosa jelzi: nem vagy nem a kért mennyiségben kapnak gázolajat a beszállítóiktól, de olyan is előfordult, hogy egy mezőgazdasági vállalkozó nem kapta meg az aratáshoz kért kétezer liter dízelt. – A Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben, emiatt komoly ellátási problémák vannak. Erre utal az is, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint mintegy hatvanezer tonna, vagyis mintegy 71 millió liter gázolajat tároltak ki az elmúlt időszakban, 11 nap leforgása alatt, de ennek indoka és kedvezményezettje nem ismert – vázolta fel a helyzetet a szövetség szakértője.

Tartalékolni kell

A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag-ellátás, de tartalékolni kell – tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) az MTI-t pénteken. Hozzátették: a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése.

A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segítheti. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget az előző kormány által 44 napos mélypontra csökkentett szintről pótolták vissza március vége óta – jegyezte meg a GEM, utalva arra az időszakra, amikor több héten keresztül nem érkezett szállítmány a Barátság-kőolajvezetéken az ukrajnai részen történt meghibásodás miatt, amit egy orosz dróntámadás okozott. A sérült berendezésekhez az ukrán fél sem a magyar kormány, sem az Európai Unió delegációját nem engedte oda. A szállítás a Tisza választási győzelme után nem sokkal újra elindult. A tárca most azt is állítja közleményében, hogy „ellátási probléma egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki; a magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagymértékben javult.”

 

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