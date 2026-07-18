Beperelik a minisztériumot a független benzinkutasok

– Furcsának találjuk, hogy a miniszterelnök sajtótájékoztatón beszél a várható szabadpiaci üzemanyag kiskereskedelmi árairól. Itt nemcsak arról van szó, hogy a magyar kis benzinkutakkal kiszúrnak, hanem súlyosan sértik az Európai Unió egyik alapvetését, ami az áruk és szolgáltatások szabad mozgásáról szól. Jelentős mértékben kiszorítanak a magyar piacról az unióban működő vállalkozásokat és monopolhelyzetet teremtenek a Molnak, ehhez felhasználhatják a magyar stratégiai készleteket is, elvéve a kisebb családi benzinkutak mintegy harmincszázalékos piaci részesedését. Ha ezek az állítások megállnak, akkor bebizonyosodik a szándékos vagyoni kár okozása egyes piaci szereplők kárára – fejtette ki álláspontját a szakértő.
Üzemanyaghiány fenyeget, sem vízen, sem vasúton nem jön utánpótlás
Elmondta végül azt is, hogy sok vidéki kút tulajdonosa jelzi: nem vagy nem a kért mennyiségben kapnak gázolajat a beszállítóiktól, de olyan is előfordult, hogy egy mezőgazdasági vállalkozó nem kapta meg az aratáshoz kért kétezer liter dízelt. – A Duna alacsony vízállása miatt az OMV schwechati finomítójából nem tudják feltölteni a csepeli Dunatár kőolajtermék-tárolót, vasúti felújítások miatt pedig az Orlen-csoport szerelvényei nem érkeznek meg Csehországból időben, emiatt komoly ellátási problémák vannak. Erre utal az is, hogy a Magyar Szénhidrogén-készletező Szövetség adatai szerint mintegy hatvanezer tonna, vagyis mintegy 71 millió liter gázolajat tároltak ki az elmúlt időszakban, 11 nap leforgása alatt, de ennek indoka és kedvezményezettje nem ismert – vázolta fel a helyzetet a szövetség szakértője.
Tartalékolni kell
A stratégiai üzemanyagkészlet a márciusi mélyponthoz képest kétszeresére nőtt, így biztonságos a magyarországi üzemanyag-ellátás, de tartalékolni kell – tájékoztatta a Gazdasági és Energetikai Minisztérium (GEM) az MTI-t pénteken. Hozzátették: a fokozódó nemzetközi kockázatok miatt kiemelt cél a biztonsági tartalék megőrzése.
A stratégiai üzemanyagkészlet az importszállítások tartós fennakadása esetén biztosítja az ország működőképességének megőrzését. Rendkívüli helyzetek kezelésére szolgál, az ellátási zavarok kivédését segítheti. A jelenleg 87 napos tartalék már közel jár a nemzetközi gyakorlatban ajánlott 90 napos szinthez. Ezt a mennyiséget az előző kormány által 44 napos mélypontra csökkentett szintről pótolták vissza március vége óta – jegyezte meg a GEM, utalva arra az időszakra, amikor több héten keresztül nem érkezett szállítmány a Barátság-kőolajvezetéken az ukrajnai részen történt meghibásodás miatt, amit egy orosz dróntámadás okozott. A sérült berendezésekhez az ukrán fél sem a magyar kormány, sem az Európai Unió delegációját nem engedte oda. A szállítás a Tisza választási győzelme után nem sokkal újra elindult. A tárca most azt is állítja közleményében, hogy „ellátási probléma egyelőre sem Magyarországon, sem az Európai Unióban nem alakult ki; a magyarországi ellátás biztonsága a kormányváltást követően nagymértékben javult.”
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