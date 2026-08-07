Bóka János: A kormány válságkezelésből elégtelenre vizsgázott

– Láthatóan a cselekvési terv úgy néz ki a Tisza számára, hogy a felelősséget próbálják rátolni a nagyfogyasztókra és a lakosságra. Milyen kontrasztban van ez a hozzáállás az elmúlt 16 év kormányzati válságkezelésével?

– Az előző kormányok az ehhez hasonló energetikai válsághelyzetek kialakulását mindig elkerülték. Tehát ilyesfajta energiaválságra eddig Magyarországon még nem került sor. Az, hogy a magyar energiahálózat nem omlott össze, két dolognak köszönhető. Egyrészt az önkéntes fogyasztáskorlátozásnak, másrészt pedig az előző kormány által végrehajtott energetikai fejlesztéseknek. Az, hogy csak a csúcsidőszakban jelent gondot a paksi atomerőmű termelésének a kiesése, annak a napelemprogramnak köszönhető, amit az előző kormány megvalósított. Immár 290 ezer háztartás rendelkezik napelemkapacitással, ami azt jelenti, hogy a napsütéses órákban Magyarország nemhogy önellátó villamosenergiából, hanem még exportra is képes. A határkeresztező villamosenergia-kapacitásokat az előző kormányok megduplázták, és további kapacitások kiépítése van folyamatban. Tehát abban az időszakban, amikor Magyarország energiabehozatalra szorul, ez a határkeresztező kapacitásokon keresztül megvalósítható. Elkezdtük a tárolóprogram kialakítását és olyan egyenlegező erőművi kapacitások kiépítését, amelyeket azokban az időszakokban, amikor a napelemek vagy a paksi erőmű az energiaigényeket nem tudja fedezni, gyorsan be lehet indítani.

A jelenlegi kormány az előző kabinet eredményeire építve tudta egyáltalán elkerülni az összeomlást.

Egy ilyen válságkezelés az elmúlt 16 évben mindig úgy nézett ki, hogy hónapokkal a válsághelyzet bekövetkezése előtt felálltak azok a tanácsadó testületek, amelyek tudták segíteni a miniszter vagy a miniszterelnök munkáját. Erre most nem került sor. Eddgi az előzetes intézkedések megszülettek például forward energiaügyletek révén, amivel lényegesen olcsóbban lehet a hiányzó energia mennyiséget beszerezni, mint a másnapi energiatőzsdén. Ilyenre most nem került sor. Mi mindig létrehoztunk operatív törzset, ami tudta irányítani a védekezést. Az információáramlás felfelé, az utasítás pedig lefelé közvetlenül történt. Jelenleg nincs ilyen. Munkacsoportok vannak, de nem világos, hogy ezek milyen szerepet játszanak a válságkezelésben. Általában véve a központ és a helyi közigazgatás működése rendezett volt. De jelenleg sem az energiaügyi, sem a vízügyért felelős minisztériumnak nincs szervezeti és működési szabályzata. Tehát nem tudjuk, hogy az adott minisztériumokon belül ki, miért felelős. A Duna menti megyék jelentős részében nincsen kormánymegbízott, ami azt jelenti, hogy a területi védelmi bizottságok nem tudnak felállni, ami a védekezés szempontjából szükséges. Tehát a kormány válságkezelésből nyilvánvalóan elégtelenre vizsgázott.