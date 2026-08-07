Bojkott helyett csodás Eb-ezüst: félt a hányástól, önmagát is legyőzte a magyar úszónő

– Próbáltam élsportolóhoz méltóan a legfontosabb dolgokra figyelni. Összességében örülök az ezüstéremnek, mert ez a szezon nekem sokkal nehezebb volt, mint a többieknek, hiszen sérülés után egy féléves kihagyás van mögöttem. Nagyon hosszú folyamat volt a felépülés, körülbelül egy hónapja vagyok olyan formában, mint előtte. Egy érem mindig csodálatos dolog egy világversenyen – fogalmazott Fábián Bettina.
FRISSÍTÉS 12.32: Az idő közben véget ért férfi versenyen Betlehem Dávid aranyérmet szerzett a párizsi vizes Eb-n nyílt vízi úszásban a 3 km-es kieséses sprintversenyben, míg Rasovszky Kristóf az ötödik lett. Így a magyar csapatnak már hat érme van: egy arany- és öt ezüst, amelyekből Betlehem egymaga három dobogós helyezést jegyez.
Nyílt vízi úszásban szombaton a csapatversennyel zárulnak a versenyek az Eb-n, és hétfőn kezdődik a medencés úszás Párizsban.
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