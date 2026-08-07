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Bojkott helyett csodás Eb-ezüst: félt a hányástól, önmagát is legyőzte a magyar úszónő

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Újabb magyar ezüstérem a Párizsban zajló vizes Európa-bajnokságon nyílt vízi úszásban. Már az ötödik. Ezúttal Fábián Bettina végzett a második helyen a Szajnában rendezett három kilométeres kieséses sprintversenyben a nőknél. A magyar úszónő két éve az olimpián ugyanitt rosszul lett és kórházba került, az Eb előtt bojkottal fenyegetett, és még a mai verseny előtt is félt a hányástól, de végül csodálatos ezüstérmet szerzett. Betlehem Dávid aranyérmes a férfiaknál.

Szalay Attila
2026. 08. 07. 11:26
Fábián Bettina és Betlehem Dávid nemcsak egy párt alkotnak, hanem mindketten ezüstérmesek a párizsi Európa-bajnokságon
Fábián Bettina és Betlehem Dávid nemcsak egy párt alkotnak, hanem mindketten ezüstérmesek a párizsi Európa-bajnokságon Fotó: YUICHI YAMAZAKI Forrás: AFP
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– Próbáltam élsportolóhoz méltóan a legfontosabb dolgokra figyelni. Összességében örülök az ezüstéremnek, mert ez a szezon nekem sokkal nehezebb volt, mint a többieknek, hiszen sérülés után egy féléves kihagyás van mögöttem. Nagyon hosszú folyamat volt a felépülés, körülbelül egy hónapja vagyok olyan formában, mint előtte. Egy érem mindig csodálatos dolog egy világversenyen – fogalmazott Fábián Bettina.

FRISSÍTÉS 12.32: Az idő közben véget ért férfi versenyen Betlehem Dávid aranyérmet szerzett a párizsi vizes Eb-n nyílt vízi úszásban a 3 km-es kieséses sprintversenyben, míg Rasovszky Kristóf az ötödik lett. Így a magyar csapatnak már hat érme van: egy arany- és öt ezüst, amelyekből Betlehem egymaga három dobogós helyezést jegyez.

Nyílt vízi úszásban szombaton a csapatversennyel zárulnak a versenyek az Eb-n, és hétfőn kezdődik a medencés úszás Párizsban.

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