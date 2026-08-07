FIFAUEFAGianni Infantino

A labdarúgó-világbajnokság, amelynek már a nyitómeccse is elmaradhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Már egy hónap sincs hátra a női U20-as labdarúgó-világbajnokság nyitómeccséig, ám jelen pillanatban az sem biztos, hogy ezt a mérkőzést lejátsszák. Az UEFA csütörtökön bejelentette, hogy továbbra is fenntartja bojkottfenyegetését valamennyi, a FIFA égisze alatt zajló nemzetközi eseményen. Márpedig az U20-as női labdarúgó-világbajnokság első találkozóját szeptember 5-én Lengyelország játszaná Argentína ellen Katowicében.

Lantos Gábor
2026. 08. 07. 7:55
Gianni Infantino (a felső sorban középen) a 2024-es U20-as női labdarúgó-világbajnokságon Bogotában Fotó: DANIEL GARZON HERAZO Forrás: NurPhoto
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Éppen ezért érthető a Lengyel Labdarúgó-szövetség eddigi magatartása ebben az ügyben. Azaz a lengyel szövetség

  • nem támadta külön nyilatkozatban Gianni Infantinót; 
  • nem követelte a FIFA vezetésének leváltását; 
  • nem adott ki saját közleményt a bojkott részleteiről; 
  • de azt sem jelezte, hogy Lengyelország kivételt kérne a bojkott alól. 

Vagyis a PZPN teljes mértékben az UEFA közös álláspontja mögé állt, de nem kívánt önálló szereplőként megszólalni. Amíg a német (DFB), a norvég, a holland vagy a svéd szövetség vezetői külön nyilatkozatokban is bírálták a FIFA működését a lengyelek tudatosan kerülték a nyilvános konfrontációt.

Még két világbajnokság lesz 2026-ban

A lengyelországi U20-as női vb csak az első a sorban, mert 2026 októberében az U17-es női világbajnokságnak Marokkó, idén novemberben és decemberben az U17-es férfi világbajnokságnak pedig Katar ad otthont. Mindkét eseményen indulnának európai csapatok, de a bojkottfenyegetés miatt nem lehet tudni, mi történik majd az ide kijutott európai válogatottakkal. (Magyarország ezekre a világbajnokságokra sem kvalifikált.) 

A FIFA-nak abból a szempontból szerencséje van, hogy mind Marokkó, mind pedig Katar eddig Gianni Infantino mellett állt, azaz a két ország labdarúgó-szövetsége nem fordult a FIFA elnöke ellen.

Az sem véletlen, hogy egyes hírek szerint szerdán Infantino Marokkónak ígérte oda a 2030-as világbajnokság döntőjét, amelyet a Casablancában most épülő, 115 ezer néző befogadására alkalmas új nemzeti stadionban lehetne megrendezni. A FIFA ugyanakkor hevesen tiltakozott ezek ellen a pletykák ellen. 

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelektakaró mihály

Csak a baj volt Takaróval?

Pilhál György avatarja

Bizony nehéz volt ilyen régi vágású, bogaras emberrel együtt dolgozni…

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.