A labdarúgó-világbajnokság, amelynek már a nyitómeccse is elmaradhat

Éppen ezért érthető a Lengyel Labdarúgó-szövetség eddigi magatartása ebben az ügyben. Azaz a lengyel szövetség

nem támadta külön nyilatkozatban Gianni Infantinót;

nem követelte a FIFA vezetésének leváltását;

nem adott ki saját közleményt a bojkott részleteiről;

de azt sem jelezte, hogy Lengyelország kivételt kérne a bojkott alól.

Vagyis a PZPN teljes mértékben az UEFA közös álláspontja mögé állt, de nem kívánt önálló szereplőként megszólalni. Amíg a német (DFB), a norvég, a holland vagy a svéd szövetség vezetői külön nyilatkozatokban is bírálták a FIFA működését a lengyelek tudatosan kerülték a nyilvános konfrontációt.

Még két világbajnokság lesz 2026-ban

A lengyelországi U20-as női vb csak az első a sorban, mert 2026 októberében az U17-es női világbajnokságnak Marokkó, idén novemberben és decemberben az U17-es férfi világbajnokságnak pedig Katar ad otthont. Mindkét eseményen indulnának európai csapatok, de a bojkottfenyegetés miatt nem lehet tudni, mi történik majd az ide kijutott európai válogatottakkal. (Magyarország ezekre a világbajnokságokra sem kvalifikált.)

A FIFA-nak abból a szempontból szerencséje van, hogy mind Marokkó, mind pedig Katar eddig Gianni Infantino mellett állt, azaz a két ország labdarúgó-szövetsége nem fordult a FIFA elnöke ellen.

Az sem véletlen, hogy egyes hírek szerint szerdán Infantino Marokkónak ígérte oda a 2030-as világbajnokság döntőjét, amelyet a Casablancában most épülő, 115 ezer néző befogadására alkalmas új nemzeti stadionban lehetne megrendezni. A FIFA ugyanakkor hevesen tiltakozott ezek ellen a pletykák ellen.