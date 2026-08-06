Az ukrán háborúhoz lehet köze a robbanóanyaggal megpakolt reptéri drónnak

Mint a Spiegel írta, több tartományi belügyminiszter is a repülőterek jobb védelmét és a kritikus infrastruktúra üzemeltetőinek nagyobb hatásköreit szorgalmazta. Észak-Rajna-Vesztfália belügyminisztere, Herbert Reul követelte annak mielőbbi meghatározását, hogy ki a felelős hasonló esetekben és mikor:

Nem várhatunk tovább: Tisztáznunk kell, hogy ki a felelős a német légiközlekedés biztonságáért. A tartományi rendőri erőknek, a szövetségi rendőrségnek, a légiforgalmi hatóságoknak és a fegyveres erőknek tudniuk kell, hogy mikor és kinek van joga, lehetősége és kötelessége beavatkozni.

A német parlament alsóháza, a Bundestag védelmi bizottságának CDU-s elnöke, Thomas Röwekamp sürgette, hogy a drónvédelem egyértelmű nemzeti felelősség legyen.

A lipcsei incidens világossá teszi, hogy a drónok jelentette fenyegetés már nem korlátozódik a katonai konfliktusokra. Viszonylag egyszerű eszközökkel is jelentősen veszélyeztethetik a köztereket és a kritikus infrastruktúrát

– mondta Röwekamp a Rheinische Postnak.

Borítókép: Helyszínelés a lipcsei repülőtérnél augusztus 6-án, a drón megtalálásának másnapján (Fotó: HENDRIK SCHMIDT / dpa Picture-Alliance via AFP)