Gianni InfantinoUEFAFIFAFIFProlabdarúgó-vb 2026

Ha Infantino marad a FIFA élén, nem lesz több futball-vb

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Ha Gianni Infantino úgy érezte, hogy Marokkóban erősödött a pozíciója, az UEFA gyorsan tett róla, hogy a FIFA-elnök átgondolja ezt. Az európai szövetség legújabb közleménye lényegében ultimátum: ha Infantino marad a FIFA élén, az európai csapatok bojkottal válaszolnak. Márpedig a legerősebb kontinens nélkül nincs futball-vb, vagy legalábbis erősen megkérdőjeleződik az értéke.

Koczó Dávid
2026. 08. 06. 19:12
Nem is hinnénk, hogy mindössze fél éve készült a kép: Gianni Infantino FIFA-elnök és Aleksander Ceferin, az UEFA első embere a közeljövőben aligha ölelkezik újra össze Fotó: AFP/Pau Barrena
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Az európai szövetség újra hangsúlyozta: végérvényesen elveszett a bizalma Gianni Infantino iránt. Azaz a közlemény lényegében ultimátum: ha Infantinót 2027-ben újabb ciklusra megválasztja a FIFA, akkor az UEFA bojkottál, s ezzel alapos csapást mér az Infantino vezette testület legértékesebb termékeire, azaz az UEFA által már korábban is ellenzett klubvilágbajnokságra, s mindenek előtt a válogatottak közötti hagyományos futball-vb-re.

A FIFA-elnök újabb helyről kapott támadást

Nemcsak az UEFA ellenzi Infantino pozícióban maradását. A profi labdarúgók érdekvédelmi szervezete (Fifpro) hatalommal való visszaéléssel vádolja a sportdiplomatát. A Fifpro közleménye szerint erre a rabati ülés csak újabb fényes példát szolgáltat, s Infantino mindent megtesz, hogy a hivatalos szervezeti struktúrával ellentétesen mindenről az ő szava döntsön. 

 

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