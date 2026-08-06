Ha Infantino marad a FIFA élén, nem lesz több futball-vb

Az európai szövetség újra hangsúlyozta: végérvényesen elveszett a bizalma Gianni Infantino iránt. Azaz a közlemény lényegében ultimátum: ha Infantinót 2027-ben újabb ciklusra megválasztja a FIFA, akkor az UEFA bojkottál, s ezzel alapos csapást mér az Infantino vezette testület legértékesebb termékeire, azaz az UEFA által már korábban is ellenzett klubvilágbajnokságra, s mindenek előtt a válogatottak közötti hagyományos futball-vb-re.

A FIFA-elnök újabb helyről kapott támadást

Nemcsak az UEFA ellenzi Infantino pozícióban maradását. A profi labdarúgók érdekvédelmi szervezete (Fifpro) hatalommal való visszaéléssel vádolja a sportdiplomatát. A Fifpro közleménye szerint erre a rabati ülés csak újabb fényes példát szolgáltat, s Infantino mindent megtesz, hogy a hivatalos szervezeti struktúrával ellentétesen mindenről az ő szava döntsön.