Lionel Messi gratulált magyar csapattársának, de tönkretették a szép pillanatot
Megszerezte első gólját az Inter Miami színeiben Pintér Dániel. A 19 éves magyar futballista kezdőként, Lionel Messi oldalán lépett pályára a mexikói Atlético San Luis ellen az éjjel 4-2-re megnyert Ligák Kupája-meccsen. Pintér Dániel góljának Messi is örült, odaszaladt hozzá gratulálni, de a VAR les miatt visszavonta a magyar csapattárs találatát.
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