Lionel MessiPintér DánielInter Miami FC

Lionel Messi gratulált magyar csapattársának, de tönkretették a szép pillanatot

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Megszerezte első gólját az Inter Miami színeiben Pintér Dániel. A 19 éves magyar futballista kezdőként, Lionel Messi oldalán lépett pályára a mexikói Atlético San Luis ellen az éjjel 4-2-re megnyert Ligák Kupája-meccsen. Pintér Dániel góljának Messi is örült, odaszaladt hozzá gratulálni, de a VAR les miatt visszavonta a magyar csapattárs találatát.

Szalay Attila
2026. 08. 06. 9:21
Pintér Dániel megszerezte az első gólját az Inter Miamiban, Lionel Messi is vele együtt ünnepelt, aztán jött a VAR
Pintér Dániel megszerezte az első gólját az Inter Miamiban, Lionel Messi is vele együtt ünnepelt, aztán jött a VAR Forrás: YouTube / MLS
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