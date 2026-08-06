Liverpoolból szóltak be Szalahnak, akiért 25 ezer török őrült meg a reptéren

Törökország túl alacsony szint egy ilyen futballistának?

Szerinte Szalah Törökországban is képes lehet kiemelkedő teljesítményt nyújtani, de úgy gondolta, az egyiptominak fontosabb lesz, hogy továbbra is a legnagyobb európai színpadokon szerepeljen.

– Ezt még Törökországban is elérheti, de azt hittem, hogy egy igazán tekintélyes klubban szeretne játszani. Azt gondoltam, talán valamennyit enged majd a fizetési igényeiből azért, hogy jobb csapathoz kerülhessen. Elmehetett volna az AC Milanhoz, a Juventushoz vagy bárhová, játszhatott volna a San Siróban, nagy mérkőzéseken és továbbra is Európában. Törökország egyszerűen… szerintem ő jobb ennél – fogalmazott Carragher.

Szalah a 255 góljával a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa, és most minden korábbinál nagyobb nemzetközi figyelmet irányíthat a Trabzonsporra.

Szalah Magyarországra érkezhet?

A Trabzonspor augusztus 20-án a Ferencváros és a lengyel Górnik Zabrze párharcának győztese ellen játssza első nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga utolsó selejtezőkörében. Mivel a Fradi a párharc első meccsén 1-0-ra győzött hazai pályán, az első lépést megtette a továbbjutás felé, így van esély rá, hogy Szalah hamarosan Budapesten is pályára léphet az FTC ellen.

Fótókon, hogy milyen őrület fogadta Szalahot a trabzoni reptéren:

Fotó: NURGUL GUNAYDIN / AFP

Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU

Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU