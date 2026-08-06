Mohamed SzalahJamie CarragherTrabzonsporTörökországLiverpool FC

Liverpoolból szóltak be Szalahnak, akiért 25 ezer török őrült meg a reptéren

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Jamie Carragher úgy véli, Mohamed Szalah a pályafutásához méltatlanul alacsony szintet választott azzal, hogy a Trabzonsporhoz igazolt. A Liverpool legendája szerint az egyiptomi támadó még mindig Európa valamelyik topligájában, egy igazán tekintélyes klubban futballozhatna, ha nem a pénzt nézi. Törökországban azonban máris megőrülnek Szalah miatt: 25 ezer szurkoló fogadta őt a trabzoni repülőtéren.

Szalay Attila
2026. 08. 06. 7:28
Törökországban 25 ezres tömeg fogadta az egyiptomi futballistát a reptéren. A Liverpool-legenda Carragher szerint a Trabzonspor nem méltó klub Mohamed Szalah karrierjéhez Fotó: NURGUL GUNAYDIN Forrás: AFP
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Törökország túl alacsony szint egy ilyen futballistának?

Szerinte Szalah Törökországban is képes lehet kiemelkedő teljesítményt nyújtani, de úgy gondolta, az egyiptominak fontosabb lesz, hogy továbbra is a legnagyobb európai színpadokon szerepeljen.

– Ezt még Törökországban is elérheti, de azt hittem, hogy egy igazán tekintélyes klubban szeretne játszani. Azt gondoltam, talán valamennyit enged majd a fizetési igényeiből azért, hogy jobb csapathoz kerülhessen. Elmehetett volna az AC Milanhoz, a Juventushoz vagy bárhová, játszhatott volna a San Siróban, nagy mérkőzéseken és továbbra is Európában. Törökország egyszerűen… szerintem ő jobb ennél – fogalmazott Carragher.

Szalah a 255 góljával a Liverpool történetének harmadik legeredményesebb játékosa, és most minden korábbinál nagyobb nemzetközi figyelmet irányíthat a Trabzonsporra.

Szalah Magyarországra érkezhet?

A Trabzonspor augusztus 20-án a Ferencváros és a lengyel Górnik Zabrze párharcának győztese ellen játssza első nemzetközi kupamérkőzését az Európa-liga utolsó selejtezőkörében. Mivel a Fradi a párharc első meccsén 1-0-ra győzött hazai pályán, az első lépést megtette a továbbjutás felé, így van esély rá, hogy Szalah hamarosan Budapesten is pályára léphet az FTC ellen.

Fótókon, hogy milyen őrület fogadta Szalahot a trabzoni reptéren:

Trabzonspor supporters cheer as they wait for the arrival of Egyptian forward Mohamed Salah, who will join Turkish football club Trabzonspor, at the Trabzon Airport in Trabzon on August 5, 2026. Former Liverpool star Mohamed Salah arrived in Turkey to complete his move to Turkish club Trabzonspor after leaving the Premier League giants at the end of his contract. (Photo by Nurgul GUNAYDIN / AFP)
Fotó: NURGUL GUNAYDIN / AFP
TRABZON, TURKIYE - AUGUST 5: Trabzonspor supporters welcome Egyptian footballer Mohamed Salah with flares and chants upon his arrival at Trabzon Airport in Trabzon, Turkiye, on August 5, 2026. Hasan Tascan / Anadolu (Photo by Hasan Tascan / Anadolu via AFP)
Fotó: HASAN TASCAN / ANADOLU
TRABZON, TURKIYE - AUGUST 5: Trabzonspor supporters welcome Egyptian footballer Mohamed Salah with flares and chants upon his arrival at Trabzon Airport in Trabzon, Turkiye, on August 5, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu (Photo by Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP)
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

 

TRABZON, TURKIYE - AUGUST 5: Trabzonspor supporters welcome Egyptian footballer Mohamed Salah with flares and chants upon his arrival at Trabzon Airport in Trabzon, Turkiye, on August 5, 2026. Hakan Burak Altunoz / Anadolu (Photo by Hakan Burak Altunoz / Anadolu via AFP)
Fotó: HAKAN BURAK ALTUNOZ / ANADOLU

 

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