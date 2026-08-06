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Csak a pénz számít, a hőségben meghaló sportoló nem

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Hőség a sportban. Egyre többen szólalnak meg az embertelen körülmények miatt – eddig kevés sikerrel.

Lantos Gábor
2026. 08. 06. 6:15
50 fok a pályán Tampában, az Egyesült Államokban, 2025. szeptember 21-én egy NFL előszezoni mérkőzést megelőzően Fotó: JULIO AGUILAR Forrás: GETTY IMAGES NORTH AMERICA
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UAE Team Emirates - XRG's Slovenian rider Tadej Pogacar celebrates his overall victory as he crosses the finish line of the 21st stage of the 113th edition of the Tour de France cycling race, 88,7 km starting and finishing in Paris, on July 26, 2026. (Photo by Anne-Christine POUJOULAT / AFP)
Tadej Pogacar is felemelte a szavát - Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Pogacar mindezt azok után nyilatkozta, hogy Mathieu van der Poel megnyerte a Tour de France rövidített kilencedik szakaszát, amelyen Malemortból Usselbe kerekezett a mezőny. „Ha lenne elég hatalmam, megváltoztatnám az egész versenynaptárat, és nem versenyeznék júliusban és augusztusban olyan forró helyeken, mint Franciaország” – mondta Pogacar. „Teljesen más versenynaptárat készítenék. 

Ugyanakkor nem vagyok naiv, tudom, hogy ez szinte lehetetlen,nem is tudom megtenni. Talán az lehetne egy lépés, hogy korábban kezdjük meg a versenyt, de érdemben ez sem sokat változtat, mert amikor célba érünk, hőség van.

De én hajlandó lennék akár hajnali ötkor is elindulni, hogy normális körülmények között érjünk célba. Mert ami most van, az nem normális.” Mi volt erre a válasz? A Tour versenyigazgatója, Christian Prudhomme elmondta, hogy logisztikai okokból nem lehetséges korábban rajtolni. Szerinte a hajnali ötös indulás a tévétársaságok miatt is lehetetlen. Ezek után biztosak lehetünk abban is, hogy a Tour de France szervezői nem fogják az év másik szakában megrendezni a világ legnagyobb országúti kerékpáros körversenyét. Azaz: a sportoló megint másodlagos, neki csak az a dolga, hogy tekerjen.

A teniszezők sem bírják a hőséget

Az országúti kerékpárosok mellett a teniszezők sincsenek könnyű helyzetben. A Párizsban megrendezett Roland Garroson (ennek a Grand Slam versenynek az időpontja is kőbe vésett, május vége, június eleje) a csehek játékosa, Jakub Mensik borult ki. Szerinte őrültség, hogy a játékosok ilyen körülmények között játszanak. 

2022-07-20 16:16:21 NIJMEGEN - Walkers rest after the finish of the first walking day of the Nijmegen Four Days Marches. This year, Wijchen Day is the first walking day of the Four Days Marches. The normal first day through the Betuwe has been canceled due to the extreme temperatures. The Four Days Marches therefore lasts not four but three days. ANP VINCENT JANNINK netherlands out - belgium out (Photo by VINCENT JANNINK / ANP MAG / ANP via AFP)
Ki törődik a sportolókkal, ki törődik a nézőkkel - Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG

Mindezt azok után jelentette ki, hogy a pályán a nagy melegben összeesett. A Mariano Navone elleni drámai, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6 arányú második fordulós győzelemét követően kerekesszékben kísérték vissza az öltözőbe. Ezt már a szerb legenda, Novak Djokovic sem nézte tétlenül, ő arra kérte a szervezőket, hogy használják a józan eszüket, és halasszák el a mérkőzéseket. Mi történt? A világon semmi. A versenynek mennie kell, a tévészerződések nem ismernek kegyelmet, a szponzorok főleg nem. „Őrület ilyen időben játszani kell” – mondta Mensik. „Több mint négy és fél órát a pályán tölteni, miközben a fejedre tűz a nap, nem tudsz pihenni, ez gyilkosság” – tette hozzá. szavait szépen leírta minden újság, de más nem nagyon történt. Hogy mennyire nem egyedi az eset, azt az a néhány nappal ezelőtti, memphisi női torna bizonyította be. Ott 36 fokban kellett játszani, s az orosz Jekatyerina Alekszandrova a hőség miatt esett össze a pályán, mielőtt feladta volna a szintén orosz Krisztina Ljutova elleni mérkőzését. 

A hőség sporthalottjai

Szinte senki sem tudja, de már az 1912-es stockholmi nyári olimpián is történt egy olyan haláleset, amely a hőséggel függött össze. A portugál maratonfutó, Francisco Lázaro a nagy melegben összeesett és másnap a kórházban meghalt. 2001-ben az NFL-ben játszó Korey Stringer, a Minnesota Vikings játékosa egy augusztusi edzésen kapott hőgutát és halt meg. Sajnos, az ilyen tragikus események Magyarországon is előfordulnak. A mögöttünk hagyott hétvégén a csákvári futballpályán vesztette életét Tóvári Róbert, az Újbarok labdarúgója. 

Ő egy edzőmeccsen lett rosszul, majd esett össze.

Nem sokkal később pedig meghalt. A tragédia azon a napon történt, amikor a rendkívüli hőség miatt egész Magyarországon harmadfokú hőségriasztás volt érvényben. 

Látszatintézkedések szakmányban

Visszatérve a jelenlegi magyar helyzetre: az MLSZ a múlt hét szombaton nyúlt bele az élvonalbeli és a másodosztályú magyar labdarúgó-bajnokságok menetrendjébe. A meccsek kezdési időpontjait korábbra hozták, azaz bármennyire is paradox: a játékosoknak még nagyobb hőségben kellett játszaniuk. Ennek az oka az volt, hogy az energiatakarékosság miatt ne kelljen felkapcsolni a stadionok világítását. Az MLSZ az előttünk álló 3., sőt a következő, azaz a 4. forduló műsorát is úgy módosította, hogy a legkésőbbi kezdési időpont 17.30 legyen. Ugyanakkor az UEFA erről nem vesz tudomást. 

Spectators take shade under umbrellas during the first day of the only Test cricket match between India and Afghanistan at the Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium on the outskirts of Chandigarh on June 6, 2026. (Photo by Shammi MEHRA / AFP) / -- IMAGE RESTRICTED TO EDITORIAL USE - STRICTLY NO COMMERCIAL USE --
A hőség a nézőket sem kíméli - Fotó: SHAMMI MEHRA / AFP

A Magyar Nemzet elsőként tárta fel azt az anomáliát, hogy miközben az NB I-es és NB II-es mérkőzések kezdését előbbre hozták, addig a Magyarországon rendezett európai kupaselejtezők esetében ilyen intézkedések nem történtek. Azért nem, mert ebbe az MLSZ-nek nem volt beleszólása. 

Az UEFA csak akkor engedélyezte volna a módosítást, ha abba a mérkőzésen résztvevő csapatok is belemennek.

De miért ment volna bele abba bármelyik együttes, hogy a legmelegebb délutáni órákra hozzák előre a kezdést, amikor játszhatnak este is. Az MLSZ keddi döntése az NB I. 4. fordulóját is érintette, miközben azt most még nem lehet tudni, hogy az augusztus 14-15-16-i hétvégén milyen időjárás várható. Így lesznek ezek az intézkedések a színház részei. 

Mit mond a Nemzetközi Olimpiai Bizottság?

Az Nemzetközi Olimpiai Bizottság orvosi szakértői szerint a hőguta az élsportolók két vezető, ám mindenképpen megelőzhető haláloka közé tartozik. A klímaváltozás miatt egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok várhatóan tovább növelik a kockázatot, ezért a versenyek időpontjának módosítását, a hőségprotokollok szigorítását és a gyors hűtési eljárások alkalmazását javasolják. Derék beszéd ez, szép szavakkal. De éppen a profi teniszversenyek embertelen körülmények között való megrendezése, a Tour de France hőhullámokkal kísért szakaszai bizonyítják be, hogy ebben a kérdésben sem a sportoló, az ember a legfontosabb. Hanem a pénz, a szerződés, az üzlet.

 

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