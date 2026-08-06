Csak a pénz számít, a hőségben meghaló sportoló nem

Tadej Pogacar is felemelte a szavát - Fotó: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

Pogacar mindezt azok után nyilatkozta, hogy Mathieu van der Poel megnyerte a Tour de France rövidített kilencedik szakaszát, amelyen Malemortból Usselbe kerekezett a mezőny. „Ha lenne elég hatalmam, megváltoztatnám az egész versenynaptárat, és nem versenyeznék júliusban és augusztusban olyan forró helyeken, mint Franciaország” – mondta Pogacar. „Teljesen más versenynaptárat készítenék.

Ugyanakkor nem vagyok naiv, tudom, hogy ez szinte lehetetlen,nem is tudom megtenni. Talán az lehetne egy lépés, hogy korábban kezdjük meg a versenyt, de érdemben ez sem sokat változtat, mert amikor célba érünk, hőség van.

De én hajlandó lennék akár hajnali ötkor is elindulni, hogy normális körülmények között érjünk célba. Mert ami most van, az nem normális.” Mi volt erre a válasz? A Tour versenyigazgatója, Christian Prudhomme elmondta, hogy logisztikai okokból nem lehetséges korábban rajtolni. Szerinte a hajnali ötös indulás a tévétársaságok miatt is lehetetlen. Ezek után biztosak lehetünk abban is, hogy a Tour de France szervezői nem fogják az év másik szakában megrendezni a világ legnagyobb országúti kerékpáros körversenyét. Azaz: a sportoló megint másodlagos, neki csak az a dolga, hogy tekerjen.

A teniszezők sem bírják a hőséget

Az országúti kerékpárosok mellett a teniszezők sincsenek könnyű helyzetben. A Párizsban megrendezett Roland Garroson (ennek a Grand Slam versenynek az időpontja is kőbe vésett, május vége, június eleje) a csehek játékosa, Jakub Mensik borult ki. Szerinte őrültség, hogy a játékosok ilyen körülmények között játszanak.

Ki törődik a sportolókkal, ki törődik a nézőkkel - Fotó: VINCENT JANNINK / ANP MAG

Mindezt azok után jelentette ki, hogy a pályán a nagy melegben összeesett. A Mariano Navone elleni drámai, 6-3, 2-6, 6-4, 1-6, 7-6 arányú második fordulós győzelemét követően kerekesszékben kísérték vissza az öltözőbe. Ezt már a szerb legenda, Novak Djokovic sem nézte tétlenül, ő arra kérte a szervezőket, hogy használják a józan eszüket, és halasszák el a mérkőzéseket. Mi történt? A világon semmi. A versenynek mennie kell, a tévészerződések nem ismernek kegyelmet, a szponzorok főleg nem. „Őrület ilyen időben játszani kell” – mondta Mensik. „Több mint négy és fél órát a pályán tölteni, miközben a fejedre tűz a nap, nem tudsz pihenni, ez gyilkosság” – tette hozzá. szavait szépen leírta minden újság, de más nem nagyon történt. Hogy mennyire nem egyedi az eset, azt az a néhány nappal ezelőtti, memphisi női torna bizonyította be. Ott 36 fokban kellett játszani, s az orosz Jekatyerina Alekszandrova a hőség miatt esett össze a pályán, mielőtt feladta volna a szintén orosz Krisztina Ljutova elleni mérkőzését.