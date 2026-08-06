Fenyegetés, sajnálkozás, hazugságok: Gianni Infantino támadásba lendült

Egyre többen lázadnak

A The Times azt is írja, hogy a FIFA pénzügyi helyzete önmagában stabil – több milliárd dolláros tartalékkal rendelkezik –, ennek ellenére a kisebb klubok között elégedetlenséget váltott ki a tavalyi klubvilágbajnoksághoz kapcsolódó, mintegy 250 millió dolláros szolidaritási díj kifizetésének késése.

Ez tovább növelte a feszültséget a FIFA vezetésével szemben.

A lap végkövetkeztetése szerint Infantino továbbra is negyedik elnöki ciklusára készül, de ez már korántsem tűnik biztosnak. A FIFA-n belül egyre többen nyíltan beszélnek vezetőváltásról, és a marokkói tárgyalásokat is ennek a túlélési küzdelemnek a részeként értelmezik.