FIFAMarokkóGianni Infantino

Fenyegetés, sajnálkozás, hazugságok: Gianni Infantino támadásba lendült

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Bár a FIFA hevesen tagadja, a mértékadó The Times című lap arról írt, hogy Gianni Infantino, a FIFA elnöke Marokkónak ígérte oda a 2030-as laddarúgó-világbajnokság döntőjének megrendezését. Az újabb eszement ígéret csak abba a sorba illik bele, amit a világ egyértelműen elutasít. Gianni Infantino menekülne, de a mozgástere szűk, miközben szinte lehetetlen helyzetbe kormányozta magát. Ugyanakkor a BBC szerint a FIFA elnökének esze ágában sincs lemondania, sőt, szerdán éjjel ellentámadásba lendült.

Lantos Gábor
2026. 08. 06. 6:50
Gianni Infantino feszült hangulatú válságtanácskozáson van túl Fotó: PABLO PORCIUNCULA Forrás: AFP
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Egyre többen lázadnak

A The Times azt is írja, hogy a FIFA pénzügyi helyzete önmagában stabil – több milliárd dolláros tartalékkal rendelkezik –, ennek ellenére a kisebb klubok között elégedetlenséget váltott ki a tavalyi klubvilágbajnoksághoz kapcsolódó, mintegy 250 millió dolláros szolidaritási díj kifizetésének késése. 

Ez tovább növelte a feszültséget a FIFA vezetésével szemben. 

A lap végkövetkeztetése szerint Infantino továbbra is negyedik elnöki ciklusára készül, de ez már korántsem tűnik biztosnak. A FIFA-n belül egyre többen nyíltan beszélnek vezetőváltásról, és a marokkói tárgyalásokat is ennek a túlélési küzdelemnek a részeként értelmezik.

 

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