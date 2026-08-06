Dobó Kata itt jött össze Kádár L. Gellérttel, egy év után vissza is térnek a királynék városába
Még az októberi országos mozibemutató előtt láthatja a közönség Dobó Kata legújabb rendezését. A Megafilm Service gyártásában készült Még egy kívánság az augusztus végi Veszprémi Filmpiknik programjában kapja első nyilvános, premier előtti vetítését, aho Dobó Kata mellett jelen lesz a film főszereplője, Hermányi Mariann is.
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