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Sikerrel zárult a gyűjtés, tovább halad végtelen útján a Hazajáró

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Kilencedik napján sikerrel zárult a nemzeti összefogással létrejött jótékonysági akció, amellyel az MTVA műsorából felfüggesztett Hazajáró fennmaradó tizenegy epizódjának elkészítésére gyűjtötték össze a gyártási költséget. A sikeres gyűjtés után a hátralévő epizódok elkészítésével sem ér véget a Hazajáró útja: nézőit bevonva épít tovább élő közösséget a Kárpát-medencei magyarság egységéért.

Juhász Kristóf István
2026. 08. 05. 16:24
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A sorozatból eddig 429 epizód készült el és került adásba, vagyis a teljes vállalás teljesítéséhez már csak tizenegy rész volt hátra. A készítők hangsúlyozták, hogy az epizódokban soha nem fogalmaztak meg pártpolitikai véleményt, ennek ellenére úgy látják, hogy a Tisza-kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők arra jutottak, nincs szükség sem a Hazajáróra, sem az általa képviselt, politikán felül álló össznemzeti szellemiségre. Tizenöt éve azért húztak bakancsot a hazajárók, hogy keresztül-kasul bejárják a Kárpát-medencét, és bemutassák annak természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, valamint az ott élő magyar emberek mindennapjait. Mindeközben televíziós műsorból a Kárpát-medence és a világ magyarságát összekötő élő közösséggé váltak.

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