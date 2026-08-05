Sikerrel zárult a gyűjtés, tovább halad végtelen útján a Hazajáró

A sorozatból eddig 429 epizód készült el és került adásba, vagyis a teljes vállalás teljesítéséhez már csak tizenegy rész volt hátra. A készítők hangsúlyozták, hogy az epizódokban soha nem fogalmaztak meg pártpolitikai véleményt, ennek ellenére úgy látják, hogy a Tisza-kormány által ideiglenesen kinevezett közmédia-vezetők arra jutottak, nincs szükség sem a Hazajáróra, sem az általa képviselt, politikán felül álló össznemzeti szellemiségre. Tizenöt éve azért húztak bakancsot a hazajárók, hogy keresztül-kasul bejárják a Kárpát-medencét, és bemutassák annak természeti és kulturális értékeit, történelmi emlékeit, valamint az ott élő magyar emberek mindennapjait. Mindeközben televíziós műsorból a Kárpát-medence és a világ magyarságát összekötő élő közösséggé váltak.