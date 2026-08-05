Penész eszi a leendő édesapa lelkét – Kiderültek az idei CineFest első versenyfilmjei
Újabb rangos alkotással bővül a 22. CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál versenyprogramja: Reisz Gábor negyedik nagyjátékfilmje, a Földszint a rendező korábbi, fesztiváldíjas munkái után ismét Miskolcon mutatkozik be. A Velencei Filmfesztiválról érkező alkotás mellett a programban szerepel a nemzetközi sikereket elért Mommy Blue, a történelmi tragédiát feldolgozó Heysel 85, valamint Andrej Zvjagincev Cannes-ban díjazott új filmje, a Minótaurosz is.
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