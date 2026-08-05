Hunyadi-sorozatKáel CsabaNagy ErvinNFI

Pénz beszél, filmes ugat: naiv elképzelés, vagy üres ígéret a hazai filmszakma depolitizálása?

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Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár három legfontosabb állítása a magyar film jövőjéről, hogy felszabadítják a szakmát a politikai befolyásolás alól, elszámoltatják a „bűnösöket”, és hogy regionális filmalapok létrehozásával megtörik a Budapest-központúságot. Szerény meglátásom szerint mindhárom célkitűzés hamvában holt ötlet, de ennek megértéséhez érdemes visszalapozni a rendszerváltás éveihez.

Dani Áron
2026. 08. 05. 7:12
Nagy Ervin a Kincsem dunakeszi forgatását, még 2015-ben. Az új kultúráért felelős államtitkár most is foghatja a fejét, a magyar filmszakma nehezen megkerülhető átpolitizáltsága miatt.
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Havas Ágnes 2019-ben távozott az MNF vezérigazgatói pozíciójából. Forrás: NFI / Németh András Péter

Egyablakos, többalakos: honnan jön a pénz?

A Nagy Ervin által előirányzott  regionális filmalapokról eddig nem sok szó esett, a gazdag nyugati országok (Franciaország, Németország) mellett hasonló működik a hozzánk – történelmi és kulturális értelemben is – közelebb álló Lengyelországban és Csehországban is. Két olyan országról van szó, ahol a közönség a mai napig nagy tömegekkel vonul fel a nemzeti filmekre – ezt a lehetőséget a magyar film sajnos a 70-es évektől kezdve folyamatosan elmulasztotta, a rendszerváltás óta pedig folyamatos tűzoltásban vagyunk, még ha a nézők és a filmalkotók viszonya rengeteget javult is 2010 óta. A lengyelekre és a csehekre ezért nehéz követhető példaként tekinteni, sokkal valószínűbbnek tűnik a szlovák példa, ahol a filmgyártás motorjaként működő szervezet szorosan együttműködik az egyes szlovák megyékkel és régiókkal. Önálló, nagy költségvetésű regionális alapok helyett itt a regionális irodák elsősorban logisztikai segítséget nyújtanak, például összekötik a producereket a helyi szolgáltatókkal.

Szimpatikus rendszer, de nem többablakos. A tízmilliós Magyarországon egyszerűen nincs realitása annak, hogy párhuzamos kulturális intézmények nyújthassanak filmes támogatást. Ha egy almát (az állami költségvetésből a filmre szánt összegeket) három felé vágok, az attól még egy alma marad, miközben a szervezetek fenntartása (személyi, adminisztrációs, és jogi költségei) csak még több pénzt emészt fel.

A 2011-ben felálló új finanszírozási szisztémával szembeni kritikus hangok nagyjából egy évtized alatt elhaltak – legalábbis az ellenzéki oldalról. Nem azért, mert az új rendszer tévedhetetlennek bizonyult volna, és azóta csak remek filmek jutottak volna támogatáshoz, hanem mert Andy Vajna vezetése alatt ténylegesen átláthatóbb lett egy-egy film költségvetése, és a magyar film kiszabadult az őt rendszerváltás óta szorongató forráshiányból. Márpedig bárhogy is cicomázzuk, a magyar filmszakma nagy kérdése mindig az, hogy van-e pénz vagy sem? És hogy ha van, akkor kapok-e belőle én is vagy sem? A pénzosztó szerep sosem kényelmes pozíció, mindig akadnak, akik – jogosan vagy alaptalanul, de – úgy érzik, nem kapnak (elég) lehetőséget. A 2011 és 2019 között működő Magyar Nemzeti Filmalapra (MNF) nehéz lenne rásütni bármiféle ideológiai elfogultságot, arányaiban is rengeteg olyan rendező jutott lehetőséghez, aki korábban kritikusan, vagy legalábbis gyanakvóan viszonyult az MNF-hez vagy a kormányhoz, miközben akadtak szép számmal elsőfilmesek és nagy visszatérők is. Nemes Jeles László Oscar-díjat nyert, Enyedi Ildikó Arany Medvét, de ők csak a jéghegy csúcsai. A rendszer azóta is többször támogatta őket, közéleti szerepfelfogásuktól függetlenül – ma már egyikük sem rejti véka alá, hogy kényelmetlen pozíció volt számukra a NER rendszerében támogatott alkotónak lenni.

A történelmi témájú filmjeivel nevet szerzett Szász Attila rendezőt, vagy a Hunyadi vezető íróját, Lengyel Balázst sem lehetne ideológiai elfogultsággal vádolni. Fotó: Ladóczki Balázs

Kormánypárti kritika: abszurd kettőség, félúton az igazság?

AZ MNF kezdetben alapvetően csak a nagyjátékfilmek, és a mozis forgalmazásra szánt dokumentum- és animációs filmek támogatását vállalta magára (támadták ezért is), a filmkultúra más területei megoszlottak az NKA és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa között. Utóbbi az MMKA-hoz hasonló rendszerben működtette a Médiamecenatúra programot, hozzájuk tartozott a többi filmes műfaj (televíziós sorozatok, dokumentumfilmek, kisjátékfilmek stb.), itt nyert pályázati támogatást Deák Kristóf Oscar-díjas kisfilmje, a Mindenki vagy Köbli Norbert forgatókönyvíró népszerű történelmi tévéfilmjei is. Tekinthetünk erre többablakos rendszerként, de ezek között az ablakok között nincs átjárás. 

Az MNF időközben rengeteget változott az előnyére – ebben jelentős szerepe volt a ma már ritkán említett vezérigazatónak, Havas Ágnesnek. A szervezet egyre inkább a filmkultúra egészéről kezdett el gondolkodni, 2017-ben például magába olvasztotta az addig különálló, a nemzeti filmvagyon gondozását felügyelő filmarchívumot, és egyre nagyobb szerepet vállalt az oktatási kezdeményezések terén is. 

Közben viszont a kormánypárti szereplők részéről jelentek meg kritikus hangok, hogy a szervezet nem elég nemzeti, nem készül elég történelmi témájú film, vagy túl sok ellenzéki lelkületű alkotó jut lehetőséghez. Ez onnan nézve különösen abszurd, hogy a nem támogatott vagy ideológiai elfogultsággal teljes mértékben vádolható alkotók pedig a filmszakma hatalom általi teljes leuralásaként élték meg a Vajna-érát. Az igazság viszont az, hogy kormánybiztosi pozíció ide vagy oda, Vajna nem ideológiai szempontok szerint igazgatta a hazai filmkultúrát, ami ezek szerint épp úgy róható fel erényként, mint mulasztásként.

Káel Csaba
Káel Csaba felügyelete alatt tovább nőtt a magyar filmipar volumene, de a szakma részéről megszaporodtak az elégedetlenkedő hangok. Fotó: Ladóczki Balázs

Egy új korszak: Káel Csaba és az NFI

Mielőtt azonban összecsaphattak volna a feje fölött a hullámok, Vajna 2019-ben meghalt, és ezzel újabb fejezet nyílt a hazai filmfinanszírozás történetében. A kormánybiztost Káel Csaba váltotta, az MNF és a Médiamecenatúra program egyesüléséből pedig megalakult a Nemzeti Filmintézet (NFI). Ez leginkább három dolgot jelentett: egyfelől ismét egy ernyő alatt egyesült a teljes magyar filmkultúra (mint az MMKA idejében), másfelől ismét koprodukciókban kezdtek el gondolkodni (Vajna deklaráltan nem szerette ezeket, még ha forgalmazási szempontból előnyt is jelenthetnek), harmadrészt lehetőséghez jutottak olyan alkotók és producerek, akik az MNF-nél korábban nem vagy csak ritkán.

Az NFI-val kapcsolatban leggyakrabban elhangzó kritika, hogy pusztán néhány producerre támaszkodva, a szakmai szempontokat gyakran figyelmen kívül hagyva szavazott meg támogatásokat. 

Ha az általam se túl sokra tartott Petőfi-filmre gondolunk, ez kezelhető jogos kritikaként, bár a Most vagy soha! hatalmas költségeinek egy jelentős részét az állam külön forrásból állta, az NFI költségvetésén felül. Két ablak, ami valójában itt is csak egy. A gyakorlat egyáltalán nem szerencsés, ugyanakkor van olyan eset, amikor indokolt: ilyen a 24 milliárd forintból leforgatott Hunyadi-sorozat, ami túl azon, hogy jól sikerült, önmagán túlmutató eredményt ért el azzal, hogy a nemzetközi piacokon is jól eladható, és sok szempontból kicsúcsosodik benne a hazai filmgyártás teljesítőképessége. Ezeknél a filmeknél a költségek jelentékeny részét jelentette a díszletek megépítése, ezek viszont a későbbieken tovább hasznosulnak az itthon forgó külföldi produkciókban. A helyzet azonban ennél sokkal összetettebb.

20260617 Budapest A művelődési bizottság ülése. fotó: Hatlaczki Balázs MW képen: Nagy Ervin kultúráért felelős államtitkár
Aszínművészből lett kultúráért felelős államtitkár, Nagy Ervin a kezdetektől fogva kritikusan nyilatkozott a hazai filmszakmáról, Vajnával sem volt felhőtlen a viszonya, de a Káel-érában már az egyik leggyakrabban felszólaló kritikus vált belőle. Fotó: Hatlaczki Balázs

A pénzosztó szervezet felelőssége, hogy a rábízott közvagyont jól költse el, ebből kifolyólag a pénzosztás nemcsak szakmai, hanem bizalmi kérdés is, és az volt már az MMKA vagy az MNF idejében is. Mindig, minden rendszerben vannak és lesznek producerek, filmes alkotók, akik több lehetőséghez jutnak, amit lehet úgy keretezni, mintha egy belterjes gittegyletről beszélnénk, de a valóság ezzel szemben az, hogy ez arányosság kérdése. Vajna nagy sikerrel ellenállt bármiféle politikai nyomásnak, és erős emberként kiharcolta a szükséges forrásokat. 

A Káel-korszak már sokkal vegyesebb képet mutat, ami azonban nem azt támasztja alá, hogy a kultúra működtethető politikamentesen, hanem épp ellenkezőleg: a júliusban felmentett kormánybiztosnak egyszerűen nem volt elég érdekérvényesítő képessége ahhoz, hogy ellenálljon a leginkább Rákay Philip-fémjelezte eseteknek, vagy hogy a közelmúlt gazdasági stagnálása közben is szinten tartsa az NFI költségvetését (ez valahol 10 és 17 milliárd forint között ingadozik, ami meglehetősen nagy kilengés).

Mindezzel együtt a közelmúltban mégis elkészült a Blokád, a Tündérkert vagy a Hunyadi  – és ide sorolnám a Káel által rendezett Magyar menyegzőt is, ha ezt az összeférhetetlenség elkerülése végett nem az MTVA és a Mol finanszírozta volna –, amiket a kritikusok gúnyolhatnak drága kurzusfilmként, de attól még érvényes és értékes alkotások. Közben az animációs filmek különösen drága világában a magyar film az elmúlt években sorra kiemelkedőt nyújtott (Ruben Brandt, a gyűjtő, Toldi, Kojot négy lelke, Kék Pelikan, Műanyag égbolt, Csongor és Tünde), és még mindezek mellett is elkészült egy csomó olyan fontos film, amit sehogy sem lehet ideológiailag bírálni (Larry, Külön falka, Lefkovicsék gyászolnak, Véletlenül írtam egy könyvet, Kurtág-töredékek stb.). Épp csak az arányok csúsztak el, hiszen miközben kevesebb pénzből kellett volna kigazdálkodni ugyanazt vagy még többet is, soha korábban nem készült annyi nagy volumenű produkció, mint az elmúlt években, amik valószínűleg soha máskor nem valósulhattak volna meg. Így nem tudom, pontosan miféle bűnösök elszámoltatásáról beszélt az államtitkár, és bár nem gondolom, hogy az NFI ne szorulna megreformálásra, de az abszolút filmszínházat meghagyhatná a politikustársainak.

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