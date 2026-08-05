Pénz beszél, filmes ugat: naiv elképzelés, vagy üres ígéret a hazai filmszakma depolitizálása?

Kormánypárti kritika: abszurd kettőség, félúton az igazság?

AZ MNF kezdetben alapvetően csak a nagyjátékfilmek, és a mozis forgalmazásra szánt dokumentum- és animációs filmek támogatását vállalta magára (támadták ezért is), a filmkultúra más területei megoszlottak az NKA és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) Médiatanácsa között. Utóbbi az MMKA-hoz hasonló rendszerben működtette a Médiamecenatúra programot, hozzájuk tartozott a többi filmes műfaj (televíziós sorozatok, dokumentumfilmek, kisjátékfilmek stb.), itt nyert pályázati támogatást Deák Kristóf Oscar-díjas kisfilmje, a Mindenki vagy Köbli Norbert forgatókönyvíró népszerű történelmi tévéfilmjei is. Tekinthetünk erre többablakos rendszerként, de ezek között az ablakok között nincs átjárás.

Az MNF időközben rengeteget változott az előnyére – ebben jelentős szerepe volt a ma már ritkán említett vezérigazatónak, Havas Ágnesnek. A szervezet egyre inkább a filmkultúra egészéről kezdett el gondolkodni, 2017-ben például magába olvasztotta az addig különálló, a nemzeti filmvagyon gondozását felügyelő filmarchívumot, és egyre nagyobb szerepet vállalt az oktatási kezdeményezések terén is.

Közben viszont a kormánypárti szereplők részéről jelentek meg kritikus hangok, hogy a szervezet nem elég nemzeti, nem készül elég történelmi témájú film, vagy túl sok ellenzéki lelkületű alkotó jut lehetőséghez. Ez onnan nézve különösen abszurd, hogy a nem támogatott vagy ideológiai elfogultsággal teljes mértékben vádolható alkotók pedig a filmszakma hatalom általi teljes leuralásaként élték meg a Vajna-érát. Az igazság viszont az, hogy kormánybiztosi pozíció ide vagy oda, Vajna nem ideológiai szempontok szerint igazgatta a hazai filmkultúrát, ami ezek szerint épp úgy róható fel erényként, mint mulasztásként.

Káel Csaba felügyelete alatt tovább nőtt a magyar filmipar volumene, de a szakma részéről megszaporodtak az elégedetlenkedő hangok. Fotó: Ladóczki Balázs

Egy új korszak: Káel Csaba és az NFI

Mielőtt azonban összecsaphattak volna a feje fölött a hullámok, Vajna 2019-ben meghalt, és ezzel újabb fejezet nyílt a hazai filmfinanszírozás történetében. A kormánybiztost Káel Csaba váltotta, az MNF és a Médiamecenatúra program egyesüléséből pedig megalakult a Nemzeti Filmintézet (NFI). Ez leginkább három dolgot jelentett: egyfelől ismét egy ernyő alatt egyesült a teljes magyar filmkultúra (mint az MMKA idejében), másfelől ismét koprodukciókban kezdtek el gondolkodni (Vajna deklaráltan nem szerette ezeket, még ha forgalmazási szempontból előnyt is jelenthetnek), harmadrészt lehetőséghez jutottak olyan alkotók és producerek, akik az MNF-nél korábban nem vagy csak ritkán.

Az NFI-val kapcsolatban leggyakrabban elhangzó kritika, hogy pusztán néhány producerre támaszkodva, a szakmai szempontokat gyakran figyelmen kívül hagyva szavazott meg támogatásokat.

Ha az általam se túl sokra tartott Petőfi-filmre gondolunk, ez kezelhető jogos kritikaként, bár a Most vagy soha! hatalmas költségeinek egy jelentős részét az állam külön forrásból állta, az NFI költségvetésén felül. Két ablak, ami valójában itt is csak egy. A gyakorlat egyáltalán nem szerencsés, ugyanakkor van olyan eset, amikor indokolt: ilyen a 24 milliárd forintból leforgatott Hunyadi-sorozat, ami túl azon, hogy jól sikerült, önmagán túlmutató eredményt ért el azzal, hogy a nemzetközi piacokon is jól eladható, és sok szempontból kicsúcsosodik benne a hazai filmgyártás teljesítőképessége. Ezeknél a filmeknél a költségek jelentékeny részét jelentette a díszletek megépítése, ezek viszont a későbbieken tovább hasznosulnak az itthon forgó külföldi produkciókban. A helyzet azonban ennél sokkal összetettebb.