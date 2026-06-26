idezojelek
Vélemény

Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában.

Dani Áron avatarja
Dani Áron
Cikk kép: undefined
magyar filmNagy ErvinNFI 2026. 06. 26. 6:55
Fotó: Németh András Péter
1
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Akárhogy is, most nagyon úgy néz ki, hogy a Muhi által sürgetett filmes kerekasztalt a Filmreform 2026 nevű szakmai összefogás testesíti meg. A kezdeményezés május 8-án mutatta be első javaslatcsomagját, amely egy átláthatóbb, a politikai befolyástól független finanszírozási rendszer kialakítását, kiszámíthatóbb működést és egy új filmtörvény megalkotását sürgette. Hangzatos mondatok, de annál semmitmondóbbak. Ezt követően június 11-én csaknem negyven filmes szakmai szervezet részvételével tartotta első hivatalos egyeztetését Nagy Ervin, aki jelezte, hogy a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára Káel Csaba távozásával nyílt pályázatot terveznek, és átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában. Az államtitkár elmondta, hogy a rendelkezésre álló filmfinanszírozási keret négymilliárd forint, amelyet a tervek szerint a már folyamatban lévő ügyek rendezésére és a támogatási rendszer újraindítására fordítanának. Ebből a forrásból a korábban elakadt vagy függőben lévő pályázatokat is rendezhetik, miközben előkészítik az új finanszírozási rendszer indulását. Amiről így valójában továbbra is csak sejtéseink lehetnek.

Komment

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Véleményváró

Tovább az összes cikkhez chevron-right
Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekirán

Magyar Péter virtuális országa

Pilhál Tamás avatarja
Pilhál Tamás
idezojelekszivárványos zászló

Magyarországot megszállták

Szőcs László avatarja
Szőcs László
idezojelekeurópai unió

Teli torokból az Örömódát?

Sitkei Levente avatarja
Sitkei Levente
idezojelekészak írország

Belfastban örökké izzani fog a parázs

A szerző további cikkei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right
null

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Wiszt Péter
idezojelekOsztrák Nagydíj

Verstappent már kiütötte itt, Antonelli reakciója kulcsfontosságú

Wiszt Péter avatarja

Hamilton hőségriadó közben készül olyanra, amilyet a Ferrarinál még nem láttak ebben az évtizedben.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu