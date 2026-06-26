Filmes rendszervisszaváltás vagy igazi reform?

Akárhogy is, most nagyon úgy néz ki, hogy a Muhi által sürgetett filmes kerekasztalt a Filmreform 2026 nevű szakmai összefogás testesíti meg. A kezdeményezés május 8-án mutatta be első javaslatcsomagját, amely egy átláthatóbb, a politikai befolyástól független finanszírozási rendszer kialakítását, kiszámíthatóbb működést és egy új filmtörvény megalkotását sürgette. Hangzatos mondatok, de annál semmitmondóbbak. Ezt követően június 11-én csaknem negyven filmes szakmai szervezet részvételével tartotta első hivatalos egyeztetését Nagy Ervin, aki jelezte, hogy a Nemzeti Filmintézet vezetői posztjára Káel Csaba távozásával nyílt pályázatot terveznek, és átmenetileg olyan új irányítási struktúra jöhet létre, amelyben a szakmai szervezetek delegáltjai is részt vehetnek az igazgatótanács és döntés-előkészítő testületek munkájában. Az államtitkár elmondta, hogy a rendelkezésre álló filmfinanszírozási keret négymilliárd forint, amelyet a tervek szerint a már folyamatban lévő ügyek rendezésére és a támogatási rendszer újraindítására fordítanának. Ebből a forrásból a korábban elakadt vagy függőben lévő pályázatokat is rendezhetik, miközben előkészítik az új finanszírozási rendszer indulását. Amiről így valójában továbbra is csak sejtéseink lehetnek.
Komment
Összesen 1 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
VéleményváróTovább az összes cikkhez
Magyar Péter virtuális országa
Magyarországot megszállták
Teli torokból az Örömódát?
Belfastban örökké izzani fog a parázs
A szerző további cikkeiTovább az összes cikkhez
Supergirl mélyen a pohár aljára nézett, és egy dühös, bosszúszomjas kislányban ismert önmagára
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!