Varga BarnabásVitális MilánMarko NikolicsAEK AthénOFI Kréta

Varga Barnabás sorsdöntő rontása ellenére az AEK Athén edzője másik játékosát hibáztatta

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Tizenegyespárbajban elveszítette a görög bajnok AEK Athén a kupagyőztes OFI Kréta elleni Görög Szuperkupa-döntőt. Varga Barnabás végigjátszotta a meccset, amelyet a 98. percben mentett tizenegyespárbajra (2-2) a csapata, Vitális Milán a kispadon maradt, ellentétben az AEK cserekapusával. Marko Nikolics hiába cserélte be az albán Strakoshát, az OFI valamennyi játékosa értékesítette a tizenegyesét, egyedül Varga Barnabás hibázott a szétlövésben.

Koczó Dávid
2026. 08. 12. 22:13
Varga Barnabás volt az egyetlen labdarúgó, aki kihagyta a tizenegyest az AEK Athén és az OFI Kréta döntőjében, utóbbié a Görög Szuperkupa
Varga Barnabás volt az egyetlen labdarúgó, aki kihagyta a tizenegyest az AEK Athén és az OFI Kréta döntőjében, utóbbié a Görög Szuperkupa Forrás: Instagram.com/aekfc_official
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Két cserére viszont még volt idő: Nikolics a fiatal görög kapusa, Balamotisz helyére beküldte a rutinosabb albán Strakoshát. Vitális viszont a padon maradt, Hrisztakopulosz kapott még lehetőséget. Nem azért, hogy tizenegyest lőjön, hanem a görög fiatalszabály miatt.

Ahogy azonban a vb-n az ausztráloknak, úgy most az AEK-nak sem jött össze a kapuscsere: Strakosha egyetlen tizenegyest sem hárított, ellenben az OFI kapusa, Hrisztojorgosz Varga Barnabás tizenegyesét a kapufára tolta, 5-4-re a krétai csapat nyerte a szétlövést.

Nikolics Varga helyett Majer hibáját emlegette

A tizenegyespárbajnak mindig van egy tragikus hőse, ez az AEK esetében a magyar támadó lett. Nikolics azonban nem varrta Varga nyakába a vereséget, a horvát Lovro Majert hozta szóba, aki a szétlövésben a kapuba talált.

– Azt gondolom, az döntötte el a meccset, amikor Majer 1-0-nál ziccert hibázott. Aztán pontrúgásból egyenlített az OFI, igaz, később mi is így egalizáltunk. Gratulátunk az OFI-nak. Fontos figyelmeztetés ez nekünk, jobb, hogy most történt, és nem később, így felkészültebben próbálhatjuk elérni a további céljainkat – fogalmazott a szerb szakember, akinek csapata augusztusban a Levszki Szófia elleni párharcban próbálja meg elérni a BL-főtáblát.

 

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