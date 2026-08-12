Varga Barnabás sorsdöntő rontása ellenére az AEK Athén edzője másik játékosát hibáztatta

Két cserére viszont még volt idő: Nikolics a fiatal görög kapusa, Balamotisz helyére beküldte a rutinosabb albán Strakoshát. Vitális viszont a padon maradt, Hrisztakopulosz kapott még lehetőséget. Nem azért, hogy tizenegyest lőjön, hanem a görög fiatalszabály miatt.

Ahogy azonban a vb-n az ausztráloknak, úgy most az AEK-nak sem jött össze a kapuscsere: Strakosha egyetlen tizenegyest sem hárított, ellenben az OFI kapusa, Hrisztojorgosz Varga Barnabás tizenegyesét a kapufára tolta, 5-4-re a krétai csapat nyerte a szétlövést.

Nikolics Varga helyett Majer hibáját emlegette

A tizenegyespárbajnak mindig van egy tragikus hőse, ez az AEK esetében a magyar támadó lett. Nikolics azonban nem varrta Varga nyakába a vereséget, a horvát Lovro Majert hozta szóba, aki a szétlövésben a kapuba talált.

– Azt gondolom, az döntötte el a meccset, amikor Majer 1-0-nál ziccert hibázott. Aztán pontrúgásból egyenlített az OFI, igaz, később mi is így egalizáltunk. Gratulátunk az OFI-nak. Fontos figyelmeztetés ez nekünk, jobb, hogy most történt, és nem később, így felkészültebben próbálhatjuk elérni a további céljainkat – fogalmazott a szerb szakember, akinek csapata augusztusban a Levszki Szófia elleni párharcban próbálja meg elérni a BL-főtáblát.