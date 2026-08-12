Kós Hubertúszó ebMilák Kristófúszás

Kós Hubert aranyérme nem volt kérdéses, Milák Kristóf gyorsan visszavette a csúcsát

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A keddi elődöntőben úszott óriási Európa-csúcsa után nem is lehetett kérdés: Kós Hubert lett Párizsban a 200 méteres hátúszás Európa-bajnoka. A szám olimpiai és világbajnoki aranya után Kós most már Eb-címmel is rendelkezik 200 háton. A világcsúcs ezúttal nem volt veszélyben, Kósnak a 100 pillangó középdöntőjét is észben kellett tartania, ahol Milák Kristóf mellett ő is a fináléba jutásra készült, mindketten magabiztosan meg is oldották ezt. Milák is Eb-éremmel hangolt arra a számra, 100 gyorson harmadik lett, s újra övé az országos csúcs.

Koczó Dávid
2026. 08. 12. 18:53
Kós Hubert a 200 hát elődöntőjében a világcsúcs közelébe került, a párizsi Eb döntőjében az aranyérem egyértelmű esélyeseként úszhatott
Kós Hubert a 200 hát elődöntőjében a világcsúcs közelébe került, a párizsi Eb döntőjében az aranyérem egyértelmű esélyeseként úszhatott Fotó: NurPhoto via AFP/Foto Olimpik
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Kós Hubert pályafutása negyedik Eb-aranyát nyerte, de ezek közül az elsőt 200 háton, amelyről az olimpiai és a vb-címet már megszerezte az elmúlt két évben.

Milák Kristóf visszavágott, 100 gyorson bronzérmes

A 100 gyors döntőjében is született magyar érem. Németh Nándor a középdöntőben felállított országos csúcsához nagyon hasonló idővel (47,47) hatodik lett, Milák viszont visszaszerezte tőle a rekordot, egészen 46,87-ig faragta le, s ez Eb-bronzérmet jelentett a magyar úszónak.

Női 200 gyorson Pádár Nikolett a hetedik idővel jutott be a csütörtöki döntőbe, ahogy ezt megtette 100 pillangón Milák (50,50) és Kós (51,05) is, összesítésben a második, illetve a negyedik legjobb eredménnyel.

Cikkünket frissítjük a későbbi eredményekkel.

 

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