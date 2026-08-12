Kós Hubert aranyérme nem volt kérdéses, Milák Kristóf gyorsan visszavette a csúcsát

Kós Hubert pályafutása negyedik Eb-aranyát nyerte, de ezek közül az elsőt 200 háton, amelyről az olimpiai és a vb-címet már megszerezte az elmúlt két évben.

Milák Kristóf visszavágott, 100 gyorson bronzérmes

A 100 gyors döntőjében is született magyar érem. Németh Nándor a középdöntőben felállított országos csúcsához nagyon hasonló idővel (47,47) hatodik lett, Milák viszont visszaszerezte tőle a rekordot, egészen 46,87-ig faragta le, s ez Eb-bronzérmet jelentett a magyar úszónak.

Női 200 gyorson Pádár Nikolett a hetedik idővel jutott be a csütörtöki döntőbe, ahogy ezt megtette 100 pillangón Milák (50,50) és Kós (51,05) is, összesítésben a második, illetve a negyedik legjobb eredménnyel.

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