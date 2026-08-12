atomerőműmagyar honvédséghonvédelmi minisztériumtényi istvánMagyar Péter

Vizsgálatot kértek Magyar Péter paksi helikopterezése miatt

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Közérdekű bejelentésben fordult a Miniszterelnökséghez ifj. Tényi István a Magyar Péter és a honvédelmi miniszter paksi helikopterútja miatt. Arra vár választ, milyen jogcímen és engedéllyel repült a honvédségi gép a Paksi Atomerőmű térségében, betartották-e a szigorú légtérkorlátozásokat, valamint pontosan mennyibe került az út az adófizetőknek.

Gábor Márton
2026. 08. 12. 17:52
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A bejelentő szerint azt is tisztázni kell, hogy a honvédségi eszköz ilyen célú használata nem lépte-e túl a rendeltetésszerű igénybevétel kereteit.

 

Milyen engedéllyel repültek és mennyibe került?

Tényi István a Miniszterelnökségtől azt kéri, hogy a Panasztv.-ben meghatározott harmincnapos határidőn belül adjon érdemi tájékoztatást a felvetett kérdésekről.

A beadványban két konkrét vizsgálati szempontot is megfogalmazott. Egyrészt annak áttekintését kéri, hogy milyen gyakorlat alapján vehetnek igénybe politikusok, illetve kormányzati delegációk honvédségi helikoptereket kiemelt biztonsági övezetek feletti repülésre. Másrészt arra vár választ, hogy 

a paksi légtérkorlátozásra tekintettel pontosan milyen jogcímen, milyen hivatalos indoklással és milyen engedéllyel hajtották végre a konkrét repülést.

A bejelentő a pénzügyi oldalra is rákérdez. Azt szeretné megtudni, mekkora költséggel járt a helikopteres utazás, és ezt mely költségvetési előirányzatból fedezték. A közérdekű bejelentést Tényi a kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló kormányrendelet alapján a Honvédelmi Minisztérium részére is megküldte.

 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Facebook/Péter Magyar)

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