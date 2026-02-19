A Kurtág-töredékek a felhők közül rántja földre a ma 100. születésnapját ünneplő legendát

A Kurtág-töredékek nem egy klasszikus, lineárisan elmesélt életrajzi film, helyette abból a Kurtágból indul ki, aki ma él: a budapesti Budapest Music Center (BMC) tetőterében, kerekesszékben, aki ebben az inger-túladagolásban szenvedő világban is teljes szellemi frissességgel alkot. A BMC az elmúlt években zenei zarándokhellyé vált, zenészek érkeznek a világ minden tájáról, hogy órákon át dolgozzanak néhány percnyi zenén. A film érzékelteti ennek a munkának a lelki és szakmai intenzitását – azt a fajta alázatot, amely nélkül Kurtág univerzuma nem is érthető. Nagy Dénes kamerája viszont nem magyaráz, nem interpretál túl, hanem figyel: arcokat, kezeket, apró rezdüléseket, hosszú csendeket, a zeneszerző koncentrációját, ahogy egyetlen hangért órákon át küzd egy szólistával. A Kurtág-töredékek ezzel együtt is kifejezetten mozivászonra készült: a közös nézés, a sötét terem nyújtotta koncentrált figyelem is a film szerves része, laptopon vagy telefonon nehezebb átélni azt a sűrűséget, amit a csendek és a hosszú beállítások teremtenek. Nagy Dénes filmje a főszereplőjétől függetlenül is erős alkotás, de Kurtág tekintete – amely egyszerre áttetsző és kifürkészhetetlen – különleges gravitációt ad neki.

Kurtág György második operáját február 20-án mutatják be a Müpában a Kurtág100 programsorozat keretében. Forrás: Mozinet

Kurtág-portré: a töredékekből felépülő valóság

A portréfilmnek rengeteg erős, idézhető mondata van, de amolyan vezérgondolatként kiemelném azt az egyet, amikor a világhírű zeneszerző megfogalmazza, hogy azt keresi, ami igaz. Egyszerűnek hangzó, mégis roppant sokrétű gondolat. Kurtág például nem akart modern zeneszerző lenni, hanem csak önmaga akart lenni, és még ma, százévesen is a saját hangján igyekszik megfogalmazni azt, ami igaz – még akkor is, ha az igazság olykor kegyetlen és fájdalmas. Kurtág nem a gondolatok szintjén teszi ezt, hanem a valóságra való legmélyebb törekvéssel. De kik vagyunk mi, és megfogalmazható-e mindez szavakban vagy a művészetben? A film után fel is tettem magamnak a kérdést, hogy rendben, értem a felvetést.

Kurtág György az igazságot keresi. De vajon megtalálta? És ha igen, akkor mi az?

Gyermeteg felvetésem szerintem jól rámutat arra, amit a Kurtág-töredékek is tükröz: nincsenek egyszerű instant válaszok, ahogyan a valóság is egy roppant rétegelt valami. De esetleg Kurtág zenéjét befogadva közelebb kerülhetek ehhez az igazsághoz? Eleve, vajon a művészet absztrakciója segít ebben, vagy inkább eltávolít?